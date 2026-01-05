Incendio en el Parque Nacional Los Glaciares: un avión hidrante se suma al operativo y ya son 340 las hectáreas quemadas El fuego afecta la zona del Cerro Huemul y ya consumió unas 340 hectáreas. 22 brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial combaten el incendio, mientras se coordinan evacuaciones y tareas de seguridad.

Un incendio forestal en el Parque Nacional Los Glaciares mantiene en alerta a las autoridades desde este domingo. Según informó la Intendencia del Parque, al menos 22 brigadistas trabajan en el lugar para combatir el foco ígneo declarado en la zona del Cerro Huemul, mientras que un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo de Fuego (SNMF) ya se encuentra en camino y se espera su arribo alrededor del mediodía.

De acuerdo con estimaciones preliminares basadas en imágenes satelitales de NASA FIRMS, el incendio ya habría afectado una superficie aproximada de 340 hectáreas, compuestas principalmente por pastizales, arbustos y matorrales.

Desde las primeras horas del día, brigadistas del Parque Nacional Los Glaciares y del Consejo Agrario Provincial (CAP) partieron hacia la zona afectada con equipos de agua y herramientas manuales para avanzar en el control del incendio.

En paralelo, un grupo integrado por seis personas de Parques Nacionales (APN), el CAP y la Comisión de Auxilio (CAX) trabaja para mantener operativo el sistema de recarga de agua ubicado en el predio del Aeroclub de El Chaltén, infraestructura clave para el abastecimiento del avión hidrante. Miembros del Aeroclub brindan además asistencia logística durante las maniobras aéreas.

Evacuaciones y control de accesos

Las autoridades confirmaron que las personas que habían quedado varadas en Bahía de los Témpanos serán evacuadas en embarcación cerca del mediodía. Asimismo, gracias a la colaboración de un guía y un voluntario de la CAX, se logró dar aviso a quienes se encontraban en el refugio Paso del Viento y en el campamento Laguna Toro, para que inicien el regreso a la localidad de El Chaltén.

Desde las 7 de la mañana, personal de Tránsito Municipal y Bomberos de la Policía de Santa Cruz colabora en el control de los accesos a la zona afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Dificultades por la topografía y cierre de senderos

Debido a la compleja topografía del terreno, todavía no fue posible recorrer la totalidad del perímetro del incendio, por lo que la superficie afectada podría variar a medida que avancen las tareas de relevamiento.

Por razones de seguridad, las autoridades recordaron que permanece cerrada hasta nuevo aviso la Vuelta al Huemul, y solicitaron a visitantes y pobladores respetar las medidas preventivas y las indicaciones del personal afectado a la emergencia.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares agradecieron la colaboración de todos los organismos intervinientes y reiteraron el llamado a la responsabilidad y prudencia ante esta situación de emergencia ígnea.