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La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de un hombre de aproximadamente 57 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una casilla ubicada en el barrio alto de El Chaltén. El hallazgo ocurrió luego de que un vecino decidiera acercarse a la vivienda al no tener noticias de la víctima durante varios días.

Tras el aviso a las autoridades, personal policial y sanitario se presentó en el lugar para constatar el fallecimiento. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, que ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias del deceso.

El hallazgo ocurrió en una casilla del barrio alto de El Chaltén

De acuerdo con la información publicada por Señal Calafate, el hecho ocurrió en una casilla situada sobre la calle Los Sauces, en el barrio alto de El Chaltén.

Según trascendió, un vecino decidió acercarse hasta la vivienda porque hacía varios días que el hombre no respondía. Al ingresar al inmueble encontró a la víctima sin vida en el sector del baño y dio aviso inmediato a la Policía.

A partir de esa comunicación, efectivos de la Comisaría de El Chaltén se dirigieron al lugar junto con personal del Puesto Sanitario local, que confirmó el fallecimiento.

Desde ese momento se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para preservar la escena y avanzar con las diligencias ordenadas por la Justicia.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de El Calafate

La investigación es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate.

Entre las primeras medidas dispuestas por la autoridad judicial se ordenó el traslado del cuerpo hacia esa ciudad para la realización de la autopsia, un procedimiento que permitirá establecer las causas de la muerte.

El examen forense será realizado en el Hospital de Alta Complejidad SAMIC de El Calafate.

Una unidad especial trasladó el cuerpo desde El Chaltén

Para concretar el procedimiento fue convocada una unidad de traslados especiales proveniente de Río Gallegos.

El móvil arribó primero a El Chaltén para retirar el cuerpo y posteriormente emprendió el traslado hacia El Calafate, donde se llevará adelante la autopsia dispuesta por la Justicia.

La medida forma parte de las actuaciones habituales en este tipo de investigaciones y permitirá incorporar nuevos elementos al expediente judicial.

No se detectaron signos de violencia

Las primeras actuaciones realizadas en la vivienda no permitieron detectar signos de violencia sobre la escena.

No obstante, esa circunstancia no modifica el curso de la investigación, ya que la Justicia dispuso igualmente la realización de todas las pericias correspondientes para determinar de manera fehaciente cómo se produjo el fallecimiento.

En ese contexto, el resultado de la autopsia será una de las pruebas centrales para establecer las causas de la muerte.

La causa fue caratulada como “muerte dudosa”

Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa”, una denominación utilizada de manera habitual en investigaciones de este tipo mientras no se cuenta con elementos suficientes para determinar el origen del fallecimiento.

La calificación permite avanzar con las medidas investigativas y periciales necesarias hasta contar con los resultados del examen forense y del resto de las diligencias ordenadas por el juzgado.

Una vez incorporadas esas pruebas al expediente, la Justicia podrá establecer las causas del deceso y definir los pasos a seguir en la investigación.