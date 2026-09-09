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El propietario de una empresa de excursiones de rafting que opera en la zona de El Chaltén fue procesado por la muerte de tres turistas ocurrida durante una travesía por el río de las Vueltas.

El hecho se produjo el 17 de enero de 2025, cuando el gomón en el que se trasladaba un grupo de visitantes se dio vuelta. Como consecuencia del incidente, tres personas murieron y otras lograron sobrevivir.

Según la información difundida por Señal Calafate, las víctimas pertenecían al mismo grupo de turistas y eran mayores de 60 años. Entre ellas se encontraba un matrimonio y otra mujer, esposa de uno de los sobrevivientes.

Más de un año después del episodio, los turistas que lograron sobrevivir prestaron declaración ante el Juzgado de El Calafate. En sus testimonios señalaron que no habían recibido instrucciones suficientes sobre los riesgos de la actividad y las medidas de seguridad que debían adoptar antes de ingresar al río.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, el juez de primera instancia resolvió procesar al responsable de la empresa por el delito de homicidio culposo, contemplado en el artículo 84 del Código Penal.

La resolución también dispuso un embargo de 100 millones de pesos y estableció la prohibición para que el imputado continúe realizando actividades de rafting. La medida no alcanzaría, por el momento, a la empresa, que podría continuar operando.

El magistrado sostuvo que el responsable habría incumplido los deberes de cuidado propios de su actividad profesional, además de las normas y reglas técnicas aplicables al rafting. Entre esas obligaciones se encontraba la de informar a los pasajeros sobre los riesgos de la excursión y adoptar medidas destinadas a preservar su seguridad.

Si bien durante la investigación se constató que los turistas contaban con chalecos salvavidas, la Justicia consideró que la existencia de esos elementos no era suficiente para descartar una posible responsabilidad. En ese sentido, se evaluó el funcionamiento general del sistema preventivo frente a las condiciones del río y al vuelco de la embarcación.

Durante su declaración indagatoria, el responsable de la empresa había señalado que el accidente se produjo porque algunos pasajeros no habrían cumplido las indicaciones del guía. También sostuvo que esa situación habría dificultado las maniobras de rescate.

La resolución judicial mencionó además que, luego del episodio, el imputado habría reconocido la necesidad de establecer controles más estrictos sobre las condiciones de los participantes y la información médica suministrada antes de iniciar la actividad.

El procesamiento fue dictado en primera instancia, por lo que puede ser apelado por la defensa. La investigación continuará para establecer las responsabilidades correspondientes en relación con la tragedia ocurrida en el río de las Vueltas.