Un hecho de extrema gravedad sacudió a la comunidad de la localidad de El Chaltén durante el fin de semana, luego de que la madre de una niña de 12 años denunciara a un joven de 20 por acoso sexual a través de internet. La situación, que fue descubierta a tiempo gracias a la reacción de la menor y la intervención de otras chicas mayores, derivó en la intervención policial y en la apertura de una causa judicial en el Juzgado de Instrucción Penal de El Calafate.

La denuncia, presentada en la noche del sábado, da cuenta de un presunto caso de grooming, delito que se configura cuando un adulto contacta a un menor con fines sexuales a través de redes sociales o medios electrónicos. Según los primeros testimonios, el joven se habría hecho pasar por un chico recién llegado a El Chaltén, enviando mensajes con propuestas de encuentros en lugares alejados y oscuros. Los textos, que también habrían llegado a otras adolescentes, contenían frases intimidantes que despertaron temor en las familias.

“Mi hija empezó a sentir miedo, procede a bloquearlo y hablar de lo que estaba pasando”, relató una de las madres, que fue quien decidió radicar la denuncia y luego hacer público el hecho a través de las redes sociales, con un fuerte pedido de apoyo comunitario.

De acuerdo a la versión de las propias chicas, una de las citaciones del joven estaba pactada para un lugar donde “nadie pudiera verlos” incluso algunos mensajes, el acusado daba cuenta de las consecuencias de sus actos tras conocer la edad de la menor.

La víctima había contado lo que pasó y, junto amigas, decidieron filmarlo en un encuentro “pactado”.

La niña de 12 años, acompañada por amigas de mayor edad, decidió contar lo ocurrido y fue así como lograron identificar al presunto acosador. Incluso llegaron a filmarlo en una breve secuencia antes de que intentara escapar, no sin antes borrar mensajes y eliminar algunos de los perfiles falsos que habría estado utilizando.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona, se pudo saber que la Policía de Santa Cruz tomó intervención de inmediato y tras una rápida búsqueda logró localizar al joven, que fue trasladado a la comisaría.

Una de las capturas sumadas como prueba a la causa. (FOTO: AHORA CALAFATE)

Allí se recibieron como pruebas los mensajes de WhatsApp y redes sociales que intercambió con las adolescentes, además del video grabado por las chicas. El Juzgado de El Calafate ordenó la notificación de causa y la fijación de domicilio del acusado, que quedó sujeto a la investigación judicial.

El caso generó un fuerte impacto en la localidad, donde las familias manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que haya más menores contactadas. La indignación creció cuando una de las madres expresó públicamente su bronca y su temor: “Seguimos teniendo a este pedófilo libre entre nosotros y nuestras hijas con miedo. Como mamá les pido el apoyo de todos, escrache social para que la justicia actúe, responda como tiene que ser”.

Por orden del Juzgado, el acusado debió fijar domicilio mientras la causa en su contra sigue en curso.

El grooming, tipificado en el Código Penal argentino desde 2013, contempla penas de prisión de seis meses a cuatro años. Sin embargo, la etapa inicial de la investigación suele generar un debate recurrente en la sociedad: la sensación de que la justicia avanza demasiado lentamente frente a delitos que exponen a las infancias a graves riesgos.

El pedido de las familias va más allá del caso puntual: reclaman prevención, campañas de concientización y una respuesta firme de la justicia para garantizar que los menores puedan usar las redes sin quedar expuestos a situaciones de peligro.

El uso de perfiles falsos, el contacto directo con niños y adolescentes, y la manipulación psicológica para lograr encuentros clandestinos son mecanismos frecuentes en estos delitos. Mientras, la investigación continúa y se espera que, en los próximos días, los teléfonos celulares secuestrados sean peritados por el área de Apoyo Tecnológico de la Policía de Santa Cruz en busca de información relevando para la causa en trámite.