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Un incidente se registró en horas de la mañana es este domingo en la calle principal de El Chaltén. El episodio obligó a la intervención de personal de Bomberos y servicios de emergencia luego de que una colisión entre dos utilitarios dejara como saldo a una mujer lesionada.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 10 de la mañana, momento en el que efectivos de la División Cuartel 17 de Bomberos recibieron un aviso urgente que alertaba sobre un accidente de tránsito en la zona céntrica del pueblo.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un choque entre dos vehículos utilitarios, situación que había generado momentos de preocupación entre vecinos y transeúntes que circulaban por el sector.

Según se pudo reconstruir a partir de las primeras observaciones en el lugar, un transporte de pasajeros sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba por la avenida. Esa falla habría provocado que el conductor perdiera momentáneamente el control de la unidad.

En medio de la maniobra, el vehículo terminó impactando contra otro utilitario que se encontraba estacionado en la vía pública. Como consecuencia del movimiento y del impacto, una mujer que transitaba por el lugar fue alcanzada por uno de los espejos laterales de la unidad en movimiento, lo que le provocó lesiones que motivaron la inmediata intervención de los equipos de emergencia, indicaron fuentes consultadas por este diario.

Ante esta situación, los bomberos actuaron con rapidez y comenzaron a brindar asistencia a la damnificada mientras aguardaban la llegada del personal sanitario.

Los efectivos realizaron las primeras curaciones y maniobras básicas de primeros auxilios, priorizando estabilizar a la mujer y evaluar su estado general. Mientras una parte del personal se abocaba a la asistencia de la víctima, otros integrantes de la dotación llevaron adelante tareas de verificación técnica sobre los vehículos involucrados en el siniestro.

En ese marco, se realizó una inspección preventiva tanto en el transporte de pasajeros como en el utilitario estacionado, identificados como una Mercedes Sprinter y una Renault Master.

El objetivo principal de esta revisión fue descartar la presencia de fugas de combustible, fallas eléctricas u otros factores que pudieran generar un riesgo de incendio o una situación de peligro adicional en la vía pública.