Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) participó del XXXIV Encuentro de Diarios Regionales, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile, donde expuso los desafíos estructurales de la prensa del interior y el reclamo por el uso no remunerado de contenidos periodísticos por parte de las plataformas de inteligencia artificial.

En representación de la entidad participó Francisco Muñoz, integrante de la Comisión de Desarrollo de Medios Locales de ADEPA, quien formó parte del panel internacional de apertura titulado “¿Quién paga por el periodismo?”, realizado el viernes 13 de noviembre.

La mesa fue moderada por el presidente de la ANP, José Tomás Santa María, y contó con la participación de referentes de las principales cámaras periodísticas de la región: Marcelo Rech (Asociación Nacional de Periódicos —ANJ— de Brasil), Werner Zitzmann (Asociación Colombiana de Medios de Información —AMI—) y Rodrigo Salazar Zimmermann (Consejo de la Prensa Peruana).

El reclamo por los derechos de autor ante la IA

Durante su intervención, Muñoz llevó la postura institucional de ADEPA respecto a la propiedad intelectual de los contenidos periodísticos frente al avance de las herramientas tecnológicas y los modelos generativos.

“El reclamo por los derechos de autor y la utilización de las notas de los medios para el entrenamiento de las plataformas de IA es un reclamo sostenido. En este encuentro llevamos este mensaje y contamos las actividades que se realizan desde la entidad”, señaló Muñoz.

El representante argentino destacó además la sintonía con las cámaras de Brasil, Colombia, Perú y Chile frente a la captura de valor publicitario y la necesidad de defender el vínculo directo con las audiencias locales: “Con el resto de las asociaciones que participaron del panel coincidimos en este reclamo. La conversación giró en las diferentes maneras de lograr el sostenimiento de los medios regionales en los diferentes países y el valor que tienen los medios para las comunidades en las que cada uno se mueve. Es el lugar donde reforzar e invertir fuerzas y tiempo; queda claro que los medios somos la fuente de consulta de confianza de los usuarios”, afirmó.

En esa línea, Muñoz subrayó el respaldo empírico presentado durante la jornada en torno a la credibilidad de la prensa de cercanía: “Una encuesta que se realizó para este encuentro en Chile muestra que los lectores confían mucho en lo que publican los medios de su ciudad; ese es un valor que debemos fortalecer”.

Ejes de la exposición de ADEPA

El intercambio permitió posicionar la experiencia de los medios del interior argentino frente a sus pares sudamericanos, alcanzando amplia difusión en medios gráficos, radiales y digitales de Chile.

Realidad de los medios del interior argentino: Visibilización de las asimetrías económicas, operativas y de escala que enfrentan los diarios y portales periodísticos fuera de los grandes centros urbanos para sostener coberturas locales rigurosas.

Independencia editorial y sostenibilidad: Necesidad de consolidar modelos de negocio diversificados que permitan garantizar la autonomía periodística frente a presiones políticas y económicas locales.

Asimetría con plataformas digitales e Inteligencia Artificial: Diagnóstico compartido con las entidades de Brasil, Colombia y Perú sobre la captura de valor publicitario por parte de las grandes plataformas tecnológicas y el uso no remunerado de contenidos periodísticos para el entrenamiento y respuesta de sistemas de IA generativa.

Articulación regional: Importancia de sostener espacios de cooperación permanente entre ADEPA, ANP, ANJ, AMI y el Consejo de la Prensa Peruana para impulsar marcos regulatorios y estándares de propiedad intelectual en toda la región.

La participación de ADEPA en el XXXIV Encuentro de Diarios Regionales reafirmó el posicionamiento de la entidad como interlocutor clave en el debate sudamericano sobre la sustentabilidad de la prensa. Asimismo, permitió estrechar vínculos bilaterales con la directiva de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y las principales organizaciones periodísticas de Brasil, Colombia y Perú de cara a una agenda común en materia de propiedad intelectual, inteligencia artificial y fortalecimiento de los medios del interior.