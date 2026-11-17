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La red altamente clasificada que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) para sus comunicaciones internas permanece fuera de servicio, según seis personas familiarizadas con el asunto, informó la cadena estadounidense CNN.

El sistema, denominado NSANet, permite a los empleados intercambiar información confidencial dentro de la agencia. Por el momento, no existen indicios de un posible ciberataque, de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio.

Mientras las autoridades intentan determinar el alcance de la falla, la NSA implementó un esquema de ingreso escalonado para sus trabajadores, señalaron las mismas personas.

“No observamos indicios de que se trate de un ciberataque”, declaró este martes Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, durante una entrevista con la cadena Newsmax. “No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses”, aseguró.

Un funcionario estadounidense en actividad y otro exintegrante del Gobierno señalaron que la interrupción de NSANet no compromete la capacidad de la agencia para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien viaja por Asia a bordo del Air Force One.

Ambas fuentes explicaron que existen distintos sistemas redundantes y redes alternativas que permiten mantener comunicaciones seguras con el mandatario. Actualmente, Trump se encuentra en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China para mantener conversaciones con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

La falla en el organismo de inteligencia más poderoso de Estados Unidos ocurre luego de una serie de problemas técnicos que también afectaron a aerolíneas y compañías de distintos sectores en el país.

El viernes, un desperfecto generalizado en los sistemas de control aéreo obligó a suspender durante varias horas todos los vuelos nacionales, lo que derivó en demoras y cancelaciones de miles de servicios. La Administración Federal de Aviación (FAA) atribuyó el inconveniente a un único enrutador (router) ubicado en Arkansas.

A su vez, durante la semana pasada, una interrupción de gran alcance en los servicios de Microsoft impidió que usuarios de distintas partes del mundo accedieran al correo electrónico Outlook y participaran en reuniones mediante Teams.

En las últimas semanas también se registraron dificultades en entidades bancarias y otras plataformas. El lunes, miles de clientes de Chase Bank reportaron problemas para ingresar a sus cuentas a través de internet.

Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping protagonizarán una cumbre inédita en China.

El impacto en el intercambio internacional de inteligencia

Estados Unidos integra junto con el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá la alianza de inteligencia conocida como “Five Eyes” (Cinco Ojos), que establece mecanismos de cooperación e intercambio de información entre los cinco países.

Según CNN, la interrupción de NSANet no repercutió en ese sistema de colaboración. Así lo indicaron una fuente de uno de los Estados integrantes y un exfuncionario de inteligencia estadounidense.

No es la primera vez que los sistemas informáticos internos de la NSA atraviesan un inconveniente de esta magnitud. En 2000, una falla técnica dejó fuera de funcionamiento las redes de la agencia durante casi tres días y afectó el procesamiento de información de inteligencia en Fort Meade, precisó entonces un portavoz del organismo.