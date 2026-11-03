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Cercanos a la familia de Adrián Guillermo Arismendi, el joven de 26 años oriundo de Puerto Deseado que falleció tras impactar contra un muro de piedra durante su primer vuelo en ala delta en São Conrado de Brasil, hablaron con La Opinión Austral y expresaron el difícil momento que están pasando. En la localidad portuaria están lo padres y tres hermanos de la víctima fatal.

“Por el momento ellos saben lo mismo que todos, están pasando un momento muy difícil, piden respeto a los vecinos, se enteraron por teléfono que el chico había muerto“, informaron a este medio sobre el accidente ocurrido el lunes 2 de noviembre que fue noticia en el mundo. El muro de piedra contra el que impactó el ala delta durante la maniobra de aterrizaje

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la playa de São Conrado, uno de los sectores más conocidos de Río de Janeiro para la práctica de vuelos libres. El joven deseadense se encontraba de vacaciones en la ciudad brasileña junto a un grupo de diez amigos y perdió la vida luego de las 14 horas, según indicó la familia en redes sociales.

Testigos del terrible accidente relataron a los medios locales que el vuelo había comenzado en la rampa de Pedra Bonita, un punto habitual de despegue para esta actividad. Sin embargo, durante la maniobra de aproximación hacia la costa, la aeronave habría presentado dificultades de navegación y perdió altura por debajo de la trayectoria habitual.

Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos se convirtió oficialmente en piloto hace 1 año

Como consecuencia, el ala delta impactó violentamente contra un muro de piedra que separa el paseo marítimo de la arena. El choque provocó heridas de extrema gravedad en Arismendi y el instructor de vuelo oriundo de ese país, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos (46). “Atraviesan un fuerte dolor” Los dueños del Aeroclub al que había recurrido Adrián para hacer vuelos en ala delta se comunicaron con los padres y hermanos del joven para comunicarles lo que estaba ocurriendo. También lo hicieron desde el consulado argentino que se encuentra en Brasil. La fuente consultada por La Opinión Austral informó que esas entidades se van a hacer cargo del traslado del cuerpo del joven y de todos los papeles necesarios para el viaje, por lo que no es necesario que ellos viajen a Brasil. “Les dijeron que no se preocupen y que se iban a encargar de todo lo necesario”, dijeron. Los dos accidentados fueron trasladados en helicóptero al hospital, pero fallecieron poco después. De acuerdo con la información brindada por una fuente cercana a la familia a este medio, desde los allegados a Adrián piden a los medios “que no intenten comunicarse con ellos porque están atravesando un dolor insoportable” y que en caso de querer conocer del viaje, el accidente y quienes estaban con él “busquen hablar con esas personas, los familiares sostienen que no estaban presentes y no saben más que lo informado por los medios“. Los hombres fueron trasladados en helicóptero hacia el Hospital Municipal “Miguel Couto”. Sin embargo, tanto el turista como el instructor fallecieron poco después de llegar al establecimiento sanitario, dado a las lesiones graves y a que, cuando ingresaron, tenían cuadros de paro cardiorrespiratorio.