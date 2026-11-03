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Cercanos a la familia de Adrián Guillermo Arismendi, el joven de 26 años oriundo de Puerto Deseado que falleció tras impactar contra un muro de piedra durante su primer vuelo en ala delta en São Conrado de Brasil, hablaron con La Opinión Austral y expresaron el difícil momento que están pasando. En la localidad portuaria están lo padres y tres hermanos de la víctima fatal.
Como consecuencia, el ala delta impactó violentamente contra un muro de piedra que separa el paseo marítimo de la arena. El choque provocó heridas de extrema gravedad en Arismendi y el instructor de vuelo oriundo de ese país, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos (46).
“Atraviesan un fuerte dolor”
Los dueños del Aeroclub al que había recurrido Adrián para hacer vuelos en ala delta se comunicaron con los padres y hermanos del joven para comunicarles lo que estaba ocurriendo. También lo hicieron desde el consulado argentino que se encuentra en Brasil.
La fuente consultada por La Opinión Austral informó que esas entidades se van a hacer cargo del traslado del cuerpo del joven y de todos los papeles necesarios para el viaje, por lo que no es necesario que ellos viajen a Brasil. “Les dijeron que no se preocupen y que se iban a encargar de todo lo necesario”, dijeron.
De acuerdo con la información brindada por una fuente cercana a la familia a este medio, desde los allegados a Adrián piden a los medios “que no intenten comunicarse con ellos porque están atravesando un dolor insoportable” y que en caso de querer conocer del viaje, el accidente y quienes estaban con él “busquen hablar con esas personas, los familiares sostienen que no estaban presentes y no saben más que lo informado por los medios“.
Los hombres fueron trasladados en helicóptero hacia el Hospital Municipal “Miguel Couto”. Sin embargo, tanto el turista como el instructor fallecieron poco después de llegar al establecimiento sanitario, dado a las lesiones graves y a que, cuando ingresaron, tenían cuadros de paro cardiorrespiratorio.
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