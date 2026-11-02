Tragedia en Brasil: murió un joven de Santa Cruz durante un vuelo en ala delta en Río de Janeiro Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años y oriundo de Puerto Deseado, falleció tras impactar contra un muro de piedra durante su primer vuelo en ala delta en la playa de São Conrado. También murió el instructor brasileño que lo acompañaba. Investigan las causas del accidente.

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Un joven de Santa Cruz murió este lunes en un trágico accidente mientras realizaba una actividad turística en Río de Janeiro, Brasil. Se trata de Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, quien perdió la vida durante su primer vuelo en ala delta. En el siniestro también falleció el instructor brasileño que estaba a cargo de la aeronave.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la playa de São Conrado, uno de los sectores más conocidos de Río de Janeiro para la práctica de vuelos libres. El joven argentino se encontraba de vacaciones en la ciudad brasileña junto a un grupo de diez amigos.

Según detallaron testigos a los medios locales, el vuelo había comenzado en la rampa de Pedra Bonita, un punto habitual de despegue para esta actividad. Sin embargo, durante la maniobra de aproximación hacia la costa, la aeronave habría presentado dificultades de navegación y perdió altura por debajo de la trayectoria habitual.

Adrián Guillermo Arismendi, el joven santacruceño de 26 años que murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro.

Como consecuencia, el ala delta impactó violentamente contra un muro de piedra que separa el paseo marítimo de la arena. El choque provocó heridas de extrema gravedad en sus dos ocupantes.

El muro de piedra contra el que impactó el ala delta durante la maniobra de aterrizaje

La emergencia fue comunicada al Cuerpo de Bomberos brasileño cerca del mediodía. Ante la gravedad del episodio, los equipos de rescate dispusieron el traslado de ambos hombres en helicóptero hacia el Hospital Municipal Miguel Couto.

Sin embargo, los profesionales médicos constataron que tanto Adrián Guillermo Arismendi como el instructor, identificado como Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, ingresaron con cuadros de paro cardiorrespiratorio. Ambos fallecieron poco después de llegar al establecimiento sanitario.

Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos se convirtió oficialmente en piloto hace 1 año

Tras conocerse el accidente fatal, los organismos de control dispusieron la suspensión preventiva de los vuelos libres en el sector de São Conrado.

Investigan las causas del accidente de ala delta en Brasil

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para establecer qué ocurrió durante los últimos momentos del vuelo y determinar las circunstancias que provocaron el impacto contra el muro.

En ese contexto, el vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, informó que el instructor contaba con diez años de experiencia en la actividad y llevaba un año trabajando formalmente luego de obtener la licencia de piloto correspondiente.

Los dos accidentados fueron trasladados en helicóptero al hospital, pero fallecieron poco después

Por su parte, la comisaría de la zona de Gávea quedó a cargo de las actuaciones judiciales. Los investigadores buscarán establecer si existieron fallas técnicas, dificultades durante la maniobra de aterrizaje o condiciones meteorológicas que pudieron haber influido en el desenlace.

La investigación continuará bajo la órbita de las autoridades policiales brasileñas para esclarecer las causas del siniestro que terminó con la vida de dos personas y generó conmoción en Río de Janeiro.