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El número de víctimas fatales por el accidente de un avión militar en el sur de Colombia ascendió a 68, confirmó este martes el intendente de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, Luis Emilio Bustos, en diálogo con medios locales.

La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se estrelló el lunes a las 09:50 hora local (14:50 GMT), poco después de despegar para cubrir la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. “Nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, dijo Bustos en una entrevista con la emisora Blu Radio, tras encontrar sin vida a dos de los cuatro desaparecidos.

El jefe comunal indicó que el avión trasladaba a 128 ocupantes, entre efectivos del Ejército, personal de la Fuerza Aeroespacial y dos integrantes de la Policía. También explicó que la caída ocurrió cerca de la pista, lo que permitió una rápida intervención de vecinos que se acercaron al lugar para asistir a los heridos.

“Los primeros que accedieron fueron la comunidad, llegaron y empezaron a sacar gente que pedía auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad alcanzamos a salvar muchas vidas”, aseguró. Según informaron las autoridades, el análisis forense y la identificación de los cuerpos recuperados se llevará adelante en la sede central de Medicina Legal, en Bogotá.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que la aeronave siniestrada contaba con más de 40 años de servicio y había sido incorporada en Estados Unidos durante la gestión del expresidente Iván Duque (2018-2022).

En declaraciones brindadas el lunes por la noche, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó el “trágico accidente” y anunció que “la bandera nacional se izará a media asta en señal de respeto y profunda gratitud por el legado de quienes cumplieron su deber hasta el final”.

No son cifras, son vidas; héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país”, expresó Sánchez. Además, confirmó el inicio de una investigación exhaustiva y transparente para determinar lo ocurrido con la mayor rapidez posible.

A su vez, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Carlos Fernando Silva, detalló que la pesquisa técnica contará con el acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, “para esclarecer con transparencia y rigor las causas del accidente”.

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