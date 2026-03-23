Un avión Fuerza Aérea de Colombia se estrelló con más de 100 militares a bordo Un grave accidente aéreo en Colombia mantiene en alerta a las autoridades tras la caída de un avión militar Hércules con más de un centenar de soldados a bordo. Hay al menos 67 heridos. Equipos de rescate trabajan en la zona mientras se investigan las causas del siniestro.

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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país. A bordo viajaban más de 100 militares, según confirmaron fuentes oficiales.

Tras el impacto, equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate que permitió evacuar a decenas de sobrevivientes. Un primer informe oficial indica que al menos 67 personas resultaron heridas, aunque aún no se ha confirmado el número total de víctimas fatales.

El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, informó que la aeronave transportaba principalmente miembros de las fuerzas militares. Además, confirmó que varios soldados fueron rescatados con vida de entre los restos del avión, que se incendió tras caer a tierra.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que el accidente ocurrió pocos minutos después del despegue y aseguró que ya se encuentran desplegadas unidades militares en la zona para atender la emergencia.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, expresó el funcionario, quien también pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial confirmada.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran una gran columna de humo elevándose desde el lugar del siniestro, junto con restos de la aeronave esparcidos en la zona. En las imágenes se observa la llegada de militares y civiles que colaboran en las tareas de rescate.

La Defensa Civil colombiana informó que voluntarios trabajan en conjunto con otros organismos de socorro para asistir a los heridos y trasladarlos a centros de salud cercanos.

Reacción del presidente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por las posibles víctimas. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, manifestó.

En medio de la tragedia, el mandatario también hizo referencia a problemas estructurales en las fuerzas militares, señalando dificultades burocráticas que, según indicó, han afectado la modernización del equipamiento aéreo.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente del avión Hércules, uno de los modelos más utilizados a nivel mundial para el transporte de tropas y material militar.

Este tipo de aeronave tiene capacidad para trasladar alrededor de 100 pasajeros equipados, lo que coincide con la cantidad estimada de militares que viajaban en el vuelo siniestrado.

Mientras continúan las labores de rescate, el país permanece atento a la evolución de los heridos y a los resultados oficiales que permitan esclarecer este trágico episodio.