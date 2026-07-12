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La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro comenzó a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se definió en el tiempo suplementario tras una intensa batalla.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio a las 16:00. El conjunto europeo consiguió su boleto luego de vencer 2-1 a Noruega en el alargue, con un doblete de Jude Bellingham.

Desde el inicio, Argentina apostó por un planteo sólido en defensa y presionó la salida del seleccionado suizo, que intentó monopolizar la posesión. La estrategia dio resultado rápidamente y a los 10 minutos llegó la apertura del marcador: Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina al primer palo y Alexis Mac Allister anticipó a toda la defensa con un impecable cabezazo que dejó sin respuestas al arquero Gregor Kobel.

Con la ventaja, la Albiceleste administró el desarrollo del juego y obligó a Suiza a adelantar sus líneas. En el cierre de la primera etapa, el duelo ganó intensidad y Breel Embolo recibió una tarjeta amarilla, mientras el conjunto argentino se marchó al descanso con una justa diferencia.

En el complemento, el equipo de Scaloni cedió terreno y Suiza encontró el empate gracias a Dan Ndoye, que superó a la defensa argentina y definió junto al palo para establecer el 1-1. Minutos después se produjo una de las jugadas decisivas del partido. Embolo simuló una infracción dentro del área y, en primera instancia, el árbitro amonestó a Leandro Paredes. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el juez rectificó su decisión: sancionó al delantero suizo por simular. Como ya contaba con una tarjeta amarilla, recibió la segunda y fue expulsado.

Con un jugador más, Argentina buscó el triunfo durante el tiempo suplementario. Cuando parecía que la resistencia suiza no se quebraría, Julián Álvarez apareció a pocos minutos del final con un remate espectacular al ángulo para poner el 2-1.

Ya en los instantes finales, Lautaro Martínez aprovechó los espacios que dejó el rival y sentenció el 3-1 definitivo, asegurando el pase de la Selección argentina a las semifinales, donde buscará un lugar en la gran final frente a Inglaterra.

15+1′ STE | ¡Gooool de Argentina!

Lautaro Martínez liquidó el partido para la Selección.

7′ STE | ¡Goooool de Argentina!

Golazo de Julián Álvarez para salvar a la Selección cuando parecía inquebrantable la defensa de Suiza.

00:25 HS. COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO EXTRA

00:22 HS. TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO EXTRA, TODAVÍA CON EMPATE 1-1

00:06 HS. INICIÓ EL ALARGUE

00:01 HS. TERMINÓ EL SEGUNDO TIEMPO Y SE VIENE EL ALARGUE

27′ ST | Suiza se quedó con 10 jugadores por una insólita simulación

Embolo se tiró y el árbitro amonestó a Paredes. Desde el VAR llamarón al árbitro por la simulación y cambió su decisión: amarilla para el suizo por simular, y como ya estaba amonestado, segunda tarjeta y roja.

22′ 2T. Gol de Suiza

Dan Ndoye rompió a la defensa argentina y definió contra el palo para empatar el partido.

23:00 HS. EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

22:50 HS. TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO

23′ PT | Pausa de rehidratación: Argentina 1 – Suiza 0

9′ 1T: Gol de Argentina

Alexis Mac Allister apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Gregor Kobel. Asistencia de Lionel Messi.

22:00 HS. COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO

El mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns falleció a los 25 años tras regresar del Mundial 2026. La FIFA, la Unión de Futbolistas Sudafricanos, dirigentes y autoridades deportivas expresaron sus condolencias mientras continúa la investigación para determinar las causas de su muerte.

Formación confirmada de la Selección argentina

Scaloni despejó las últimas incógnitas y confirmó la presencia de Nahuel Molina y Alexis Mac Allister desde el arranque frente a Suiza. El lateral derecho y el volante eran las principales dudas en la previa, pero finalmente ambos integrarán el equipo titular, según informó el periodista Gastón Edul.

El 11 de la Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi (c) y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi (c) y Julián Álvarez.

Formación confirmada de Suiza

Murat Yakin definió el equipo para enfrentar a la selección argentina por los cuartos de final del Mundial. Un solo cambio respecto al empate con Colombia.

El 11 de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ndoye; y Breel Embolo.

Inglaterra venció a Noruega, avanzó a semifinales y espera por Argentina o Suiza

El conjunto noruego abrió el marcador a los 36 minutos de la primera etapa gracias a Andreas Schjelderup. Sin embargo, diez minutos después Jude Bellingham igualó el encuentro y, a los 3 minutos del alargue, aprovechó un rebote que dejó el arquero Ørjan Nyland para marcar el 2-1 definitivo y sellar la clasificación inglesa a las semifinales.

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