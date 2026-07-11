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El fútbol internacional atraviesa una jornada de duelo tras conocerse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica que participó del Mundial 2026 y jugador del Mamelodi Sundowns. Tenía 25 años y había regresado hacía pocos días a su país luego de integrar la delegación sudafricana que disputó la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá.

La noticia fue confirmada este sábado por familiares, representantes y distintas organizaciones vinculadas al fútbol sudafricano. Mientras continúan las investigaciones, las circunstancias de su fallecimiento todavía no fueron esclarecidas y existen diferencias entre las primeras informaciones difundidas por distintos medios locales.

Jayden Adams.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su pesar mediante un mensaje público en el que recordó el reciente paso del futbolista por la Copa del Mundo.

“Es profundamente triste conocer el fallecimiento del centrocampista sudafricano Jayden Adams, apenas unas semanas después de haber participado en la histórica campaña de su selección en la Copa Mundial”.

El titular de la FIFA también hizo llegar sus condolencias a la familia y al entorno del futbolista.

“Mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y en la comunidad futbolística mundial, acompañan a su familia, amigos y compañeros de equipo”.

Y concluyó su mensaje con una referencia al papel que Adams ocupaba dentro del fútbol sudafricano.

“Se echará mucho de menos a la estrella de los Bafana Bafana y del Mamelodi Sundowns. Que descanse en paz”.

Versiones diferentes sobre el lugar donde fue hallado

Las primeras informaciones publicadas tras conocerse el fallecimiento presentan diferencias respecto del lugar donde fue encontrado Jayden Adams.

Algunos medios sudafricanos señalaron que el mediocampista fue hallado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo.

Sin embargo, otros medios, entre ellos Sunday World, así como información difundida posteriormente por la agencia AFP, indicaron que el jugador fue encontrado en su domicilio, ubicado en el barrio de Schotschekloof, en Ciudad del Cabo.

La Policía de la Provincia del Cabo Occidental confirmó el inicio de una investigación sobre el caso.

El portavoz policial FC van Wyk informó que se investigan las circunstancias que rodean el fallecimiento de un hombre de 25 años encontrado durante la mañana del sábado.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las causas de la muerte.

La despedida de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

La South African Football Players Union (SAFPU), entidad que representa a los futbolistas profesionales del país, publicó un comunicado para despedir al mediocampista.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí.”

La organización también destacó el recorrido del jugador con la selección nacional.

“Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado”.

El pedido de privacidad de la familia

Brendine Johnson, representante y mentor del futbolista, pidió respeto para la familia mientras atraviesa el momento.

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder.”

Johnson recordó que Adams había regresado recientemente del Mundial.

“Esta muerte nos ha destrozado a todos. Había regresado hace apenas unos días del Mundial.”

En otra declaración, amplió cómo fueron las últimas conversaciones que mantuvo con el jugador.

“La familia no querría que se le contactara ahora mismo, no podrían responder a nadie. Esta pérdida nos ha destrozado a todos; acabábamos de regresar del Mundial y luego recibimos esa noticia.”

También contó que el mediocampista estaba planificando el regreso a la competencia.

“El jueves tuve una conversación muy cercana con él; el chico se mostraba muy optimista respecto a su regreso, y a poder volver después del Mundial y seguir adelante, como campeón de la CAF, sabiendo lo que le esperaba, estaba preparado.”

Finalmente reiteró el pedido de privacidad.

“Pedimos que se respete la privacidad de la familia. Sí, puedo decirles que falleció. Nadie se lo esperaba.”

El mensaje del ministro de Deportes de Sudáfrica

El ministro de Deportes sudafricano, Gayton McKenzie, también manifestó públicamente su pesar tras conocerse la noticia.

“Me ha conmocionado profundamente y me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Jayden Adams. El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más prometedores.”

Quién era Jayden Adams

Jayden Adams nació en Stellenbosch y desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol sudafricano.

Debutó en Stellenbosch FC, club con el que disputó 139 partidos y comenzó a consolidarse como uno de los mediocampistas de mayor proyección del país.

A comienzos de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, institución de Pretoria que ese mismo año conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

En total, Adams disputó 206 partidos oficiales durante su carrera profesional, convirtió 15 goles y entregó 13 asistencias.

Su participación en el Mundial 2026

Adams integró el plantel de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026.

Durante la fase inicial del torneo sumó minutos frente a México, República Checa y Corea del Sur, mientras que en el encuentro de eliminación ante Canadá permaneció entre los suplentes.

Su participación en la Copa del Mundo se produjo pocas semanas después de atravesar otro momento personal complejo.

De acuerdo con medios sudafricanos, el futbolista había sufrido recientemente el fallecimiento de su abuela materna, Marianna Adams, antes del compromiso frente a República Checa. A pesar de esa situación, fue titular en ese encuentro con la selección sudafricana.

El presente del Mamelodi Sundowns

Al momento de su fallecimiento, Adams formaba parte del plantel del Mamelodi Sundowns, club de la ciudad de Pretoria fundado en 1970 y uno de los equipos con mayor presencia en el fútbol sudafricano.

La institución es propiedad desde 2003 del empresario Patrice Motsepe y participa en la Premier Soccer League de Sudáfrica.

Hasta la publicación de esta nota, el club no había emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento del futbolista, aunque desde su entorno se reforzó el pedido de respeto hacia la familia mientras avanzan las investigaciones.

Continúa la investigación

Las autoridades sudafricanas mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias de la muerte de Jayden Adams.

Mientras se aguardan los resultados de las actuaciones judiciales y policiales, las organizaciones del fútbol, la FIFA, dirigentes, excompañeros y autoridades deportivas continúan expresando sus condolencias por la muerte del mediocampista de 25 años que integró la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026.