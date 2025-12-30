Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó consternado y molesto ante la noticia del ataque con drones atribuido a Kiev contra la residencia presidencial rusa en Novgorod, según reveló en Moscú el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

El mandatario estadounidense “no podría haber imaginado tales acciones imprudentes por parte de Ucrania”, le manifestó a su par ruso, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica. En ese intercambio también analizaron los avances de las negociaciones más recientes entre Estados Unidos y Ucrania, informó la agencia Xinhua.

“El presidente Trump y sus asesores clave que participaron en la conversación proporcionaron un informe detallado e integral de los principales resultados de las negociaciones del día anterior con la delegación ucraniana realizadas en Mar-a-Lago”, señaló Ushakov ante la prensa.

Trump además comunicó a Putin que desaconsejó al presidente Volodímir Zelenski buscar un respiro militar y que le sugirió enfocarse en la concreción de acuerdos integrales y vinculantes, precisó el asesor presidencial ruso.

Por su parte, Putin subrayó que Rusia pretende mantener una cooperación estrecha y productiva con sus socios estadounidenses para explorar caminos que permitan alcanzar la paz, añadió Ushakov. Durante 2025, el líder ruso mantuvo 17 contactos con representantes de Estados Unidos, entre ellos diez conversaciones telefónicas con Trump.

La Casa Blanca confirmó el diálogo telefónico, el segundo entre ambos mandatarios en un lapso de dos días. “El presidente Trump concluyó una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania”, publicó la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, en X, sin brindar mayores precisiones.

Leé más notas de La Opinión Austral