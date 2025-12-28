El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que dialogó por teléfono con su par ruso, Vladimir Putin, en una charla que definió como “muy productiva”, previa al encuentro con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Florida.

El intercambio con Zelensky forma parte de las gestiones en torno al último borrador del plan de paz destinado a poner fin a la crisis en el país del este. “Acabo de mantener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p. m. de hoy, con el presidente Zelensky de Ucrania”, expresó Trump a través de Truth Social.

“La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa”, agregó. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ratificó el contacto telefónico entre Putin y Trump durante la jornada de este domingo.

Según lo previsto, el mandatario de EE.UU. y el de Ucrania abordarán el esquema del plan de paz de 20 puntos, incluyendo un posible cronograma de alto el fuego, una propuesta de zona desmilitarizada, la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, el control territorial de la región del Donbás y las garantías de seguridad posteriores al cierre del conflicto.