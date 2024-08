Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La firma de cosméticos Avon Products se declaró en bancarrota e inició en las últimas horas el proceso formal ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, en Estados Unidos, a los fines de poder abordar deuda y disputas legales.

Según publica ABC, la medida se ampara en el capítulo 11 de la legislación estadounidense.

La firma no comercializa productos en EE.UU. desde el año 2016, época en la que se desprendió de su negocio la región. El mismo fue adquirido por Cerberus Capital.

Pese al pedido en EE.UU. la firma aclaró que sus negocios operativos continuarán de modo habitual en los mercados internacionales.

Qué pasará con Avon en Latinoamérica

El grupo brasileño Natura & Co, que adquirió Avon en 2020 y es el mayor acreedor de Avon Products, expresó su confianza en Avon y anunció un compromiso para financiarla con 43 millones de dólares como deudor en posesión.

Esto le brindaría a la firma suficiente liquidez para afrontar su proceso de quiebra.

Kristof Neirynck, consejero delegado de Avon, subrayó que la empresa sigue enfocada en hacer avanzar su estrategia comercial a nivel internacional, incluyendo la modernización del modelo de venta directa y el reinicio de la marca para acelerar el crecimiento.

Las pérdidas de la brasileña Natura crecieron un 29,6% en el primer semestre

El fabricante de cosméticos brasileño Natura registró pérdidas por 1.793,8 millones de reales (unos 327 millones de dólares o 299,2 millones de euros) en el primer semestre, con un aumento del 29,6% frente a las del mismo período de 2023, informó la compañía este martes.

El fabricante atribuyó el aumento de sus pérdidas a los ajustes contables derivados de los problemas financieros que llevaron a la subsidiaria en Estados Unidos de su controlada Avon a acogerse el lunes a la ley de quiebras de ese país.

Natura aclaró en su comunicado que, pese a ese resultado, los ingresos siguieron aumentando gracias a “una fuerte dinámica de ventas de Natura Brasil” y a la estabilización de Avon Brasil, que no fue incluida en el proceso de reestructuración financiera.

Las ventas de Natura en el primer semestre sumaron 13.457,9 millones de reales (unos 2.449,5 millones de dólares), con un ligero aumento del 0,1% con respecto a los seis primeros meses del año pasado.

Sin embargo, mientras que las ventas de la subsidiaria Natura &Co Latam subieron un 2,9%, las de Avon International se redujeron un 9,4%.

Tan solo en el segundo trimestre los ingreso de Natura aumentaron un 14,8% y los de Avon tan sólo redujeron en un 0,8%, muy por debajo de la caída sufrida en el primer trimestre (-11,3 %).

El Ebitda (resultado bruto de explotación) de la empresa subió un 9,3%, hasta 1.486,2 millones de reales (unos 270,5 millones de dólares) en el primer semestre, gracias a un aumento del 11,6% del correspondiente a Natura &Co Latam. El Ebitda de Avon International, por su parte, cayó un 31,7%.

El consejero delegado de Natura, Fábio Barbosa, anunció en el comunicado el apoyo del grupo a la decisión de Avon Products Inc., “la controlada no operacional con sede en Estados Unidos y que Natura adquirió cuando compró el grupo Avon en 2020″, de acogerse al capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.

Según Barbosa, el proceso para resolver el endeudamiento de la empresa y los pasivos preexistentes permitirá a la empresa regresar “más sólida y sustentable”.

“Natura &Co, como mayor acreedora de Avon Products Inc., apoya esa reorganización y considera esa decisión como un importante paso en su jornada de simplificación iniciada hace algunos años”, afirmó el ejecutivo, quien aclaró que Natura no espera ningún impacto de ese proceso en las operaciones de la empresa fuera de Estados Unidos.

