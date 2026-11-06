Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la revelación periodística de La Opinión Austral sobre la presentación de una iniciativa parlamentaria en la Argentina para regular el tránsito marítimo hacia las Islas Malvinas, la agenda política en Chile reaccionó con preocupación.

El debate escaló en el ámbito legislativo tras el proyecto impulsado por la diputada nacional Agustina Propato, el cual busca definir que la navegación vinculada a la logística, pesca u operaciones comerciales con el archipiélago no constituye un “Paso Inocente”.

La iniciativa legislativa cobró relevancia en el país vecino a raíz de las proyecciones de la naviera Easter Island Logistics, que prevé reactivar en diciembre la conexión comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino mediante el buque de bandera chilena Danstar, trazando un itinerario que contempla cruzar el estrecho de Magallanes y ejercer el derecho de navegación sin bordear por el mar de Drake.

El diputado chileno por el Partido Socialista, Nelson Venegas. FOTO: DIARIO UCHILE

Reacciones en el Parlamento

La difusión de la propuesta argentina generó pronunciamientos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, donde legisladores de diversos sectores solicitaron un rol más activo a su diplomacia ante las eventuales regulaciones sobre la navegación en la región.

En ese marco, el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, cuestionó la conducción de la política exterior a cargo del canciller Francisco Pérez Mackenna y expresó su inquietud por la escalada de tensiones diplomáticas con la Argentina.

“Necesitamos un canciller que sea fuerte en sus decisiones, que sea firme en las determinaciones y la defensa de la patria, siempre con prudencia con el hermano pueblo argentino, pero hay que decirle las cosas y, como no lo han hecho, ellos siguen avanzando en sus declaraciones, en sus determinaciones y hoy día con este proyecto de ley”, manifestó Venegas.

Francisco Pérez Mackenna, canciller de Chile, en el centro de la polémica.

En el ámbito regional, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la proyección comercial de la zona austral en diálogo con Radio Bío Bío, al tiempo que invocó el marco normativo internacional.

“El buque es un buque chileno con bandera chilena y por eso es que yo reivindico el derecho que tienen los magallánicos a comerciar con cualquier parte del mundo, pero eso no quiere decir que un tercer país como Argentina pueda decir con qué negocia Punta Arenas, y si este paso es uno inocente porque la Convención del Mar así lo indica”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, especialistas en derecho internacional citados por el medio chileno advirtieron que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) contempla el derecho de paso inocente y precisaron que una legislación interna no puede modificar de manera unilateral las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en materia de navegación marítima, señaló el sitio Bio Bio Chile.

La diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Agustina Propato.

Los fundamentos del proyecto en Argentina

En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, la diputada Agustina Propato detalló los ejes centrales de la norma redactada para su tratamiento en el Congreso de la Nación.

“La defensa de nuestra integridad territorial exige actos concretos frente al abastecimiento de la ocupación ilegítima. No alcanza con la diplomacia ni tampoco con proyectos de ley a la carta redactados por intereses ajenos a los argentinos”, argumentó la legisladora por la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, la parlamentaria precisó la finalidad de la iniciativa: “Por eso proponemos prohibir el tránsito de los buques saqueadores, crear un registro de buques infractores y establecer sanciones reales para proteger lo que nos pertenece”.

La tapa del diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre con el anuncio de Javier Milei.

Asimismo, Propato enmarcó el debate dentro de un escenario geopolítico más amplio que abarca el paso bioceánico, el Atlántico Sur y la Antártida con miras al año 2048.

“Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur forman parte de un constructo sistémico que no se puede pensar ni gestionar de manera estanca o individual. Si partimos de flexibilizar las posturas ahora, vamos a ir teniendo mayor debilidad”, advirtió la diputada sobre la estrategia soberana del país.