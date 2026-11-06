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El papa León XIV iniciará este viernes su primera gira por Sudamérica, con Uruguay como primer destino de un recorrido que continuará por la Argentina y Perú. El avión que traslada al Sumo Pontífice tiene previsto aterrizar a las 16:30 (hora argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

La visita se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre e incluirá encuentros con autoridades políticas, representantes diplomáticos, integrantes de la sociedad civil y comunidades religiosas. Además, el cronograma contempla celebraciones multitudinarias, actividades académicas y recorridas por distintos sectores del país.

La gira estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre, quien el pasado 13 de octubre fue intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, con esta llegada León XIV se convertirá en el segundo jefe de la Iglesia Católica en visitar Uruguay. Los antecedentes corresponden a Juan Pablo II, quien estuvo en el país vecino en 1987 y 1988.

El recibimiento oficial en Montevideo

La primera actividad protocolar está prevista para las 17:30 en la Plaza Independencia, donde el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, encabezará la bienvenida al pontífice.

Del acto también participarán los expresidentes que continúan con vida: Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, junto con representantes de distintas corrientes políticas.

Quince minutos después, a las 17:45, León XIV pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

A las 18:15 mantendrá un encuentro con Orsi en el Edificio José Artigas. La primera jornada concluirá con la celebración de las Vísperas y una homilía junto a la comunidad eclesiástica, a las 19:10, en la Catedral Metropolitana.

La agenda del Papa en Paysandú y Casavalle

El sábado 7 de noviembre, el segundo día de la visita comenzará temprano. A las 8:25, el pontífice partirá desde el aeropuerto de Carrasco hacia Paysandú, donde está prevista su llegada a las 9:10 al aeropuerto Brigadier General Tydeo Larre Borges.

A las 10:00 encabezará una misa multitudinaria en el Parque París Londres, uno de los encuentros centrales de su paso por el interior uruguayo. Luego, a las 13:30, regresará a Montevideo.

Por la tarde, a las 17:00, realizará una recorrida social por el barrio Casavalle y saludará a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

La actividad continuará a las 18:00 con una exposición académica en la Universidad Católica del Uruguay. Una hora más tarde, a las 19:00, el Papa brindará un discurso durante la Vigilia de Oración que se desarrollará en el Estadio Centenario.

Cronograma completo de la visita en Uruguay

Viernes 6 de noviembre- Montevideo

• 07:05 – Salida desde el aeropuerto de Roma-Fiumicino (Vuelo de ITA Airways).

• 16:30 – Llegada al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco (Recibimiento oficial).

• 17:30 – Ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y encuentro con autoridades.

• 18:15 – Reunión privada con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas.

• 19:00 – Rezo de las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes y el clero local.

Sábado 7 de noviembre- Paysandú

• Mañana – Traslado interno hacia la ciudad de Paysandú.

• 10:00 – Santa Misa pública y multitudinaria en el predio del Parque París Londres.

Domingo 8 de noviembre – Florida

• Mañana – Santa Misa en la explanada de la Catedral Basílica de Florida (Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres).

• Mediodía – Almuerzo con el episcopado uruguayo en la casa Jesús Buen Pastor.

• Tarde – Ceremonia de despedida en Montevideo y partida en vuelo hacia Buenos Aires (Aeroparque), dando inicio a la agenda en Argentina.

El domingo viajará a la Argentina

La última jornada en Uruguay será el domingo 8 de noviembre. A las 10:30, León XIV celebrará la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicado en la ciudad de Florida.

Por la tarde se realizará la ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco General Cesáreo L. Berisso. Está prevista para las 15:10, mientras que el vuelo pontificio despegará a las 15:30 con destino a Buenos Aires.

El arribo a la Argentina está programado para las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. De esta manera, concluirá la primera etapa de la gira sudamericana y comenzará la estadía del pontífice en el país.

La visita a Uruguay marcará el inicio de un recorrido regional con una agenda que combina encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades comunitarias, antes de continuar por territorio argentino y peruano.