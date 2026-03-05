Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El plantel de Inter Miami visitó este jueves por la tarde la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ingresó al recinto acompañado por el astro argentino Lionel Messi.

El encuentro forma parte de una tradición del deporte estadounidense: cada año la residencia presidencial recibe a los equipos que conquistaron títulos en distintas competencias. En este caso, la invitación respondió al campeonato obtenido por el club en la Major League Soccer (MLS).

La sorpresa del acto surgió cuando, tras el arribo del resto de los futbolistas, Messi aún no aparecía en escena. Sin embargo, el capitán de la Selección argentina finalmente ingresó ante las cámaras junto al mandatario.

La actividad se desarrolló pasadas las 18:30 de la Argentina —dos horas menos en la ciudad de Washington— y tuvo como momento central un discurso del líder republicano. Durante su exposición se refirió al conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán y también a la situación política en Venezuela luego de la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro, además de dedicar unas palabras a los invitados.

“Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, afirmó Trump y lanzó una pregunta que generó sonrisas en la delegación: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.

A su vez, Trump saludó con un apretón de manos a Jorge Más, propietario del club, y destacó el trabajo del entrenador Javier Mascherano. Reconoció igualmente a otro referente del plantel: el delantero uruguayo Luis Suárez.

El rosarino viajó a Washington junto al equipo debido a que Inter Miami enfrentará el sábado a DC United, que actuará como local en Baltimore, ciudad cercana a la capital de EE.UU., en un partido correspondiente a la tercera fecha de la MLS.

