El futbolista de Río Gallegos Tomás “Toto“ Avilés, quien recientemente se sumó al CF Montréal de Canadá, cumplió años este 3 de febrero y su nuevo club lo celebró.

En el día de su cumpleaños N° 22, el santacruceño fue felicitado por su nuevo club con la publicación de una placa en el feed y una storie, donde se lo ve agasajado por sus compañeros, en el Instagram oficial de la institución canadiense.

Además, desde el sur de Argentina, sus familiares y amigos le realizaron dedicatorias. Entre los mensajes más emotivos, se destacó el de su hermana Kospi, quien compartió una fotografía de cuando eran niños con el texto: “Cumple años mi bebé, mi mayor orgullo. Te amo hermano“.

El defensor surgido en Atlético Boxing Club de Río Gallegos, quien supo conquistar varios títulos en Inter Miami junto al mejor de todos, Lionel Messi, fue cedido para la temporada 2026 con opción de compra.

En detalle, en Inter Miami, “Toto” disputó 87 partidos oficiales (63 en la temporada regular), registrando cuatro goles y dos asistencias en más de 4.200 minutos de juego.

En su incorporación al club canadiense, manifestó: “Espero que nos vaya muy bien este año. Vengo a ganar títulos, es un año muy distinto, les deseo lo mejor a todos”.

