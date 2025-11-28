Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Adolf Hitler Uunona, el político africano que carga uno de los nombres más polémicos de la historia vuelve a ocupar titulares de todos los medios tras ganas las elecciones locales la circunscripción de Ompundja, Namibia, por quinta vez consecutiva.

Con 59 años, Uunona se mantiene como una figura popular en esta pequeña localidad del norte del país, de menos de 5.000 habitantes, consolidando su trayectoria política y dejando claro que su nombre no define su ideología.

Miembro de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), Adolf Hitler Uunona representa a Ompundja desde 2004. Su gestión ha sido reconocida por su trabajo de base y sus esfuerzos contra el apartheid, ganándose el respaldo constante de sus vecinos. Aunque la Comisión Electoral de Namibia aún no publicó el recuento oficial, múltiples informes aseguran que Uunona ganó por un amplio margen, replicando el 85% de los votos que obtuvo en las elecciones de 2020.

El nombre que genera controversia

El político namibio comparte su nombre con el líder nazi de Alemania, lo que atrae atención mediática internacional. Sin embargo, Uunona ha dejado claro en varias entrevistas que no tiene relación alguna con la ideología nazi. En declaraciones al diario alemán Bild en 2020, dijo:

“Hasta que no crecí no me di cuenta: este hombre quería subyugar al mundo entero. Yo no tengo nada que ver con nada de eso”.

Explicó que su padre eligió el nombre, pero “probablemente ni siquiera haya entendido lo que representaba” y que, de niño, lo veía como algo “totalmente normal”.

La conexión de Namibia con Alemania proviene de su pasado colonial. Los alemanes tomaron posesión del territorio en 1840 y lo nombraron África Sudoccidental Alemana en 1884. Durante este período, el Imperio Alemán asesinó a miles de integrantes de las etnias nama y herero, y posteriormente los bosquimanos, también conocidos como los san. Es lo que algunos historiadores denominan “el genocidio olvidado”. Namibia eligió a su primer presidente en 1989 —Sam Nujoma, líder del Swapo—, y en marzo de 1990 sancionó su Constitución.

En 2020 fue elegido por primera vez Adolf Hitler Uunona con un amplio margen en el distrito electoral de Omupanda, con el 85 % de los votos.

Uunona, miembro del Swapo, se presenta habitualmente sin mencionar su segundo nombre, aunque aparece en los documentos oficiales. Es conocido localmente como un férreo activista contra el apartheid y goza de gran respeto en su circunscripción.

Swapo, surgido del movimiento independentista de Namibia, dominó la política nacional durante décadas. Sin embargo, en los últimos años sufrió una caída en su apoyo, en parte debido a acusaciones de soborno en el sector pesquero. En las últimas elecciones nacionales, el partido perdió el control de 30 ciudades importantes, aunque todavía mantiene una fuerte influencia en muchas zonas rurales, incluida Ompundja.

La reelección de Adolf Hitler Uunona reafirma su posición como figura clave en la política local de Namibia, y destaca cómo un nombre históricamente polémico no define necesariamente la trayectoria ni la ideología de un líder político.