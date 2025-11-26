Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El estreno mundial de la temporada final de Stranger Things 5 provocó este miércoles una demanda récord que terminó con la caída de Netflix en varios países, incluido Argentina.

Miles de usuarios se encontraron con fallas justo a la hora del lanzamiento del Volumen 1 , marcado para las 22:00 (hora argentina), 26 de noviembre, en simultáneo global.

¿Por qué se cayó Netflix durante el estreno?

Minutos antes de las 22:00, cuando la plataforma habilitó la llegada del Volumen 1 de Stranger Things, comenzaron los primeros reportes masivos de fallas. Cerca de la hora del estreno, el servicio mostró a distintos usuarios un mensaje de error acompañado del código NSEZ-503, con la leyenda:

“Something went wrong. Sorry, we’re having trouble with your request. You’ll find lots to explore on the home page.”

Especialistas explican que un error 503 indica que un servidor no puede procesar la solicitud por sobrecarga temporal o mantenimiento. Este tipo de fallas suele ocurrir cuando hay picos excepcionales de tráfico, exactamente lo que desencadenó el episodio final de Hawkins antes de llegar a las pantallas de millones de fans.

¿Hay solución?

Los errores 503 suelen corregirse solos en minutos u horas, una vez que la carga se estabiliza. Expertos recomiendan:

Recargar la app, reiniciar conexión a internet o volver a iniciar sesión más tarde.

Reportes, memes y tendencias: el termómetro de la caída

El colapso de la plataforma encendió las redes sociales. En Twitter, los mensajes y memes se convirtieron en tendencia casi inmediata.

“Todo el día esperando a que sean las 22 para ver Stranger Things y se cae Netflix, yo no lo puedo creer”, escribió un usuario.

“Tan grande es el poder de Stranger Things que hizo caer a Netflix.”, añadió a modo de broma otro.

“Netflix después de 1 minuto del estreno de #StrangerThings5″, decia un tweet que acompañaba un video donde explota todo.

El humor digital funcionó como canal de catarsis colectiva, con plantillas virales, reacciones exageradas y referencias a explosions y caos, reflejando el enojo y la ansiedad por ver el esperado desenlace.

Una demanda récord para un final a la altura

Aunque Netflix no difundió cifras oficiales en el momento, la reacción general confirma que el estreno del Volumen 1 fue uno de los eventos streaming de mayor concurrencia del año, comparable con lanzamientos globales que generaron interrupciones similares por saturación de servidores.

La última temporada, creada por The Duffer Brothers, se divide en 3 volúmenes, y promete un cierre cinematográfico, con episodios de mayor duración y una batalla final contra Vecna y el Mind Flayer.

La caída de Netflix por Stranger Things 5 volvió a dejar claro el impacto de la serie en la conversación global y la presión que los eventos de streaming masivos pueden ejercer sobre la infraestructura tecnológica. Lo que para muchos fue una frustración inicial, terminó siendo prueba viva del fanatismo que supo construir el universo de Hawkins.