En una sesión cargada de tensión diplomática en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, respondió a las críticas del Reino Unido con una inesperada referencia a la soberanía de las Islas Malvinas. El cruce se produjo durante la última reunión del Consejo de Seguridad celebrada el miércoles en Nueva York, bajo presidencia británica.

Sa’ar apuntó directamente contra los cuestionamientos formulados por Yvette Cooper, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, quien objetó políticas israelíes en Cisjordania y puso en duda el derecho histórico judío sobre determinados territorios.

“¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra civilización? La antigua Jerusalén, que ustedes llaman Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bet-El. Señora presidenta, es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”, expresó el funcionario israelí ante el pleno.

Debate por soberanía y derechos históricos en Cisjordania

El intercambio elevó el tono del debate sobre soberanía, derechos históricos y legalidad internacional en Medio Oriente. Durante su intervención, Sa’ar sostuvo que “ochenta y cinco países se pararon aquí y negaron el derecho del pueblo judío a vivir en los mismos lugares reconocidos como pertenecientes a un hogar nacional judío”.

Las críticas británicas se centraron en las políticas israelíes en Cisjordania y en la expansión de asentamientos, un tema recurrente en el Consejo de Seguridad y en la agenda diplomática internacional.

La comparación con las Falkland Islands —nombre utilizado por el Reino Unido— y las Islas Malvinas —denominación argentina— introdujo en el debate un conflicto territorial histórico que continúa sin resolución definitiva entre Londres y Buenos Aires.

Antecedentes

No es la primera vez que el canciller israelí se refiere a la cuestión Malvinas. En diciembre pasado, Sa’ar aclaró la posición del gobierno de Israel frente a la participación de la empresa Navitas Petroleum en un proyecto de exploración petrolera en el Atlántico Sur, en un área cuya soberanía reclama la Argentina y administra de facto el Reino Unido.

“Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, señaló entonces el canciller a través de una publicación en la red social X.

El funcionario subrayó que se trata de una empresa privada y que el Gobierno de Israel no está involucrado en la actividad. “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”, afirmó, y expresó que Israel espera que la controversia se resuelva por medios pacíficos y mediante el diálogo.

Sa’ar también destacó el vínculo “especial, sólido y estrecho” que Israel mantiene con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno agradeció públicamente la aclaración israelí. “Valoro las declaraciones del canciller del Estado de Israel en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La Cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, señaló.

Quirno recordó además que las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa y advirtió que Argentina continuará adoptando medidas para impedir ese tipo de actividades.

Próxima cita: Junta de Paz en Washington

En paralelo a la controversia diplomática en la ONU, tanto Quirno como Sa’ar participarán en Washington de la primera sesión de la Junta de Paz, un foro multilateral impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de diseñar una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza tras años de conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas.

La participación de ambos cancilleres en ese espacio marca un nuevo capítulo en la agenda internacional, donde las disputas territoriales, la soberanía y los equilibrios geopolíticos vuelven a ocupar el centro de la escena global.