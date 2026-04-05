El emotivo mensaje de Pascua del astronauta Victor Glover rumbo a la Luna: “En todo este vacio, la Tierra es un oasis donde debemos coexistir” Desde la nave Orion, el astronauta Victor Glover compartió una reflexión profunda sobre la fragilidad y singularidad del planeta en medio del universo. Su mensaje, emitido en plena misión Artemis II, invitó a la humanidad a reconocerse como una sola y a actuar unida frente a los desafíos globales. El histórico sobrevuelo de la cara oculta que se iniciará este lunes por la tarde (hora argentina).

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A menos de 110.000 kilómetros de su destino, la misión Artemis II avanza hacia un momento histórico. En la cuarta jornada del viaje, mientras la nave Orion se prepara para sobrevolar la cara oculta de la Luna, el foco no estuvo únicamente en la complejidad técnica, sino en un poderoso mensaje humano que resonó desde el espacio.

El día comenzó con un contraste simbólico: en el Centro de Control de Houston, la tripulación fue despertada con la canción Pink Pony Club de Chappell Roan, mientras la nave cruzaba una frontera invisible en su trayecto lunar. Sin embargo, fue el piloto Victor Glover quien captó la atención global durante una entrevista con un discurso cargado de reflexión, coincidiendo con la celebración de la Pascua.

Un mensaje desde el espacio: unidad y conciencia global

Glover, quien hará historia como el primer hombre de raza negra en alcanzar el entorno lunar, compartió un mensaje de asombro y gratitud que trascendió lo científico. Desde la cápsula Orion, recordó a la humanidad una idea fundamental: todos somos tripulantes de una misma nave, la Tierra.

“Están hablando con nosotros porque estamos en una nave espacial muy lejos de la Tierra, pero ustedes también están dentro de una nave espacial llamada Tierra, que fue creada para darnos un lugar donde vivir”, expresó.

El astronauta subrayó que, aunque la misión pueda parecer extraordinaria, cada persona en el planeta comparte una condición igualmente especial. “Quizás crean que por la sustancia a la que estamos somos especiales, pero estamos a la misma distancia que ti. Lo que estoy tratando de decir es que – confíen en mí- ustedes son especiales”, afirmó.

En uno de los momentos más profundos de su intervención, Glover reflexionó sobre la fragilidad y belleza de nuestro planeta frente a la inmensidad del cosmos.

“En todo este vacío —esto que llamamos universo— tenemos este oasis, este hermoso lugar donde podemos coexistir”, dijo, en una clara referencia a la Tierra como un espacio único para la vida.

Su mensaje, aunque incluyó referencias a la fe y la Biblia, buscó ser inclusivo: “Ya sea que crean en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que debemos superar esto juntos”.

Un eco histórico: de Artemis II a Apolo 8

Las palabras de Glover evocaron inevitablemente un momento icónico de la exploración espacial: el mensaje navideño de la misión Apolo 8. En aquella ocasión, los astronautas leyeron el Libro del Génesis mientras orbitaban la Luna el 24 de diciembre de 1968, en una transmisión que alcanzó a cerca del 25% de la población mundial.

El histórico sobrevuelo de la cara oculta de la luna se iniciará este lunes, a las 16:45 (hora argentina), aunque el momento culminante no llegará hasta pasadas la 21:30.

Hoy, más de medio siglo después, la misión Artemis II vuelve a conectar ciencia, emoción y humanidad, recordando que la exploración espacial no solo amplía fronteras físicas, sino también nuestra conciencia colectiva.