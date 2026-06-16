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A tan solo días del trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que causó la muerte de seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vignale, salió a la luz el estremecedor testimonio del DJ brasileño Victor Wao. El artista contó que debía viajar en el helicóptero siniestrado, pero que a último momento decidió no abordar.

Wao despidió a su amigo Lucas Frotta, una de las seis víctimas fatales, a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales. Allí relató cómo aquella decisión terminó salvándole la vida. El DJ compartió una historia de Instagram desde el funeral de Frotta y escribió: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.

Horas después del accidente ocurrido el domingo, el productor brasileño expresó su dolor por la pérdida de su amigo y recordó que su intervención resultó decisiva para evitar que él estuviera a bordo de la aeronave: “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo, no fui”, reveló.

De acuerdo con su relato, Frotta le consiguió un automóvil para llegar a destino porque sentía temor de subir al helicóptero: “Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. ¡Nunca te olvidaré! Lucas, ¡tú eras luz pura!”.

Además, lamentó no haber podido hacer nada para impedir la tragedia: “Me quedo pensando si yo podría haber hecho algo para evitar esto. Me siento sin fuerzas de saber que no voy a poder más estar a tu lado”. Su publicación también dejó al descubierto que el cantante Oliver Tree, otra de las seis víctimas del siniestro, trabajaba junto a Lucas Frotta en un proyecto musical.

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