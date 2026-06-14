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La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido en el mundo digital como “Gaspi“, provocó una profunda tristeza entre creadores de contenido, comunicadores y miles de seguidores.

El joven de 23 años perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil, una noticia que rápidamente generó repercusiones en Argentina y distintos países donde su trabajo había logrado gran reconocimiento.

Durante las horas posteriores a la confirmación del fallecimiento, referentes del streaming, YouTube y los medios de comunicación compartieron emotivos mensajes para despedir a quien consideraban una de las figuras más originales de la nueva generación de creadores.

El Rubius, Coscu e Ibai: mensajes cargados de tristeza

Entre las primeras reacciones apareció la de Martín Pérez Disalvo, más conocido como “Coscu“, quien recordó el momento personal que atravesaba Gaspi y el esfuerzo que realizaba para mejorar distintos aspectos de su vida.

“Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote“, escribió en su cuenta de X. Luego agregó: “La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

La noticia impactó igualmente en España. Allí, Ibai Llanos compartió su pesar tras conocer el desenlace fatal del creador argentino, con quien había coincidido en diferentes proyectos vinculados al universo digital. “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces”, publicó el streamer.

Otro de los referentes internacionales que se expresó fue Rubén Doblas Gundersen, “El Rubius“, quien dedicó unas emotivas palabras al joven influencer. “Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona”, señaló.

Más adelante resaltó la huella que dejó Gaspi dentro de la comunidad: “Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”.

Mario Pergolini, Migue Granados y Blender recordaron su talento

La tragedia también tuvo eco en el ámbito periodístico y audiovisual. Mario Pergolini, conductor y director de Vorterix, resumió su sentir con una breve frase publicada en Instagram: “Un gran talento y un buen pibe“.

Migue Granados, una de las principales figuras de Olga, utilizó las redes sociales para expresar su tristeza por la pérdida: “Un divino este pibe. Tuvimos un hermosa charla donde lo conocimos de verdad”.

En tanto, desde Blender, señal donde Gaspi acababa de estrenar el programa “Gaspi visita tu hogar“, difundieron un comunicado de despedida para recordar su paso por el canal.

“Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo“, manifestaron.

A su vez, el realizador Emilio Moreira lamentó la muerte del creador y destacó el potencial que veía en él: “Qué injusticia tan grande… Nos perdimos todos al que iba a ser uno de los capocomicos del país. Por lo menos se lo pude decir en persona. Muy joven, todo muy triste”.

La incredulidad se apoderó de su entorno desde los primeros minutos del domingo. Su expareja y creadora de contenido, Juli Savioli, reflejó la desesperación inicial al preguntar en sus redes: “¿Alguien sabe si es real, si está confirmado?”.

El desgarrador mensaje de Juli Savioli en redes.

El Gordo Dan, Teo D’Elía y Auronplay se sumaron al duelo

Numerosos referentes del ecosistema digital compartieron mensajes de despedida. Daniel Parisini, conocido popularmente como “El Gordo Dan“, recordó un encuentro que había tenido con “Gaspi“. “Che loco qué bajón lo de Gaspi. Tuve la oportunidad de cruzarlo en un boliche una vez y quedarme charlando como media hora con él. Se lo notaba tipazo mal”, dijo.

Por su parte, Teo D`Elía, otro streamer en ascenso e hijo del actor Federico D`Elía, escribió: “Qué dura noticia lo de Gaspi, el dolor es inmenso. Muchas fuerzas a su familia y seres queridos. Que en paz descanse”.

El español Auronplay también dejó ver su angustia frente a la sucesión de noticias trágicas que golpearon a la comunidad digital. “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más“, manifestó.

El exlegislador porteño por la Libertad Avanza (LLA) e influencer económico Ramiro Marra publicó: “Gaspi te vamos a recordar siempre con tu humor y voz distintiva”.

El youtuber y gamer Jaume Cremades Gradolí, conocido como “Perxitaa” exteriorizó su desconsuelo con la muerte de su colega al señalar: “Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz Gaspi”. Otro que expresó su dolor fue Manuel Jorge Gorostiaga, más conocido como Emmanuel Danann, quien posteó: “La vida es un ratito“.

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