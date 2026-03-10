Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participa en la ciudad de Nueva York del encuentro organizado por JPMorgan Chase en el marco de Argentina Week, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca atraer inversiones internacionales y posicionar al país ante el sistema financiero global.

La actividad reúne durante 48 horas a banqueros, ejecutivos de multinacionales, fondos de inversión y funcionarios argentinos, con el objetivo de analizar oportunidades de negocios y desarrollo productivo en distintos sectores de la economía. En este contexto, los gobernadores invitados exponen las potencialidades de sus provincias y buscan fortalecer vínculos con actores clave del ámbito económico internacional.

Argentina Week: el evento que busca atraer inversiones

El encuentro se desarrolla en la sede del JPMorgan en Park Avenue, uno de los centros financieros más influyentes de Wall Street. Allí participan más de 200 inversores, banqueros y CEO de compañías globales, convocados para escuchar las presentaciones del Gobierno argentino y evaluar proyectos de inversión en el país.

La iniciativa fue impulsada por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto al equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo, quienes utilizaron sus vínculos con el sistema financiero internacional para organizar una agenda de alto nivel institucional.

El evento cuenta además con el respaldo de JPMorgan, Bank of America y Citibank, tres de los principales bancos del mundo, que acompañan la estrategia oficial para seducir a empresas globales y canalizar capitales hacia la economía argentina.

Claudio Vidal presenta el potencial productivo de Santa Cruz

En ese marco, Claudio Vidal participa de las actividades junto a otros gobernadores argentinos, con quienes comparte paneles y encuentros destinados a analizar perspectivas económicas y oportunidades de inversión.

La presencia del mandatario santacruceño forma parte de una agenda de trabajo orientada a promover el potencial productivo de la provincia, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.

Desde el gobierno provincial señalaron que el objetivo es fortalecer los vínculos con inversores internacionales y posicionar a Santa Cruz como un territorio con recursos y proyectos capaces de atraer capital privado.

El encuentro también permite a los gobernadores intercambiar visiones sobre el escenario económico del país y las posibilidades de desarrollo regional en el contexto de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Milei abrió el evento con un discurso ante inversores

La apertura de Argentina Week estuvo a cargo del presidente Javier Milei, quien expuso ante empresarios y referentes del sistema financiero internacional sobre el rumbo económico de su gestión.

Durante su discurso, el mandatario defendió el programa de reformas orientado a reducir el gasto público, estabilizar la macroeconomía y generar condiciones para el crecimiento del sector privado.

Milei también sostuvo que el objetivo central de su administración consiste en convertir a Argentina en uno de los países más libres del mundo, con reglas claras para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas.

En ese contexto, el Presidente destacó la importancia de consolidar un marco institucional que brinde seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores internacionales.

El rol del sistema financiero internacional

Uno de los momentos centrales de la jornada se desarrolló con la participación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan y una de las figuras más influyentes del sistema financiero global.

La presencia del ejecutivo en el evento representa un respaldo institucional relevante para la iniciativa, ya que no es habitual que comparta espacios públicos con mandatarios de América Latina en este tipo de encuentros.

La expectativa del Gobierno argentino es que el diálogo con los principales actores del mercado financiero genere un efecto positivo en la percepción internacional sobre la economía del país.

Un contexto económico que impulsa la búsqueda de capitales

La estrategia de promoción de inversiones se da en un escenario en el que la administración nacional busca fortalecer el ingreso de capital privado para impulsar el crecimiento económico.

Las limitaciones para ampliar la deuda externa y la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central llevaron al Gobierno a priorizar la llegada de inversiones productivas.

En este contexto, Argentina Week se presenta como una plataforma para acercar al país con el sistema financiero global, mostrar proyectos concretos y generar nuevas oportunidades de financiamiento.

Santa Cruz busca posicionarse ante inversores internacionales

Para la provincia de Santa Cruz, la participación en este tipo de foros representa una oportunidad para difundir sus recursos naturales y su potencial de desarrollo productivo ante empresarios y fondos internacionales.

El gobierno provincial apunta a consolidar proyectos vinculados a energía, minería y producción, sectores considerados claves para el crecimiento económico regional.

La presencia de Claudio Vidal en Nueva York forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la agenda internacional de la provincia y atraer inversiones que impulsen nuevas actividades económicas en Santa Cruz.