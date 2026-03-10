El presidente Javier Milei inauguró este martes el Argentina Week en Nueva York con un fuerte discurso dirigido a inversores y líderes del sistema financiero internacional, pero también con duras críticas a empresarios argentinos. Durante su exposición, el mandatario apuntó contra Paolo Rocca, titular del grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, a quienes calificó como “empresarios prebendarios” y acusó de actuar en connivencia con dirigentes políticos.

El evento, organizado junto a JPMorgan, Bank of America y Citibank, reúne durante 48 horas a más de 200 banqueros, fondos de inversión y CEO de compañías globales con el objetivo de promover inversiones en Argentina y presentar las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria.

Milei criticó a Rocca y Madanes Quintanilla en su discurso

Durante la apertura en la sede del JP Morgan en Park Avenue, Milei acusó a ambos empresarios de haber perjudicado al país mediante acuerdos con la política tradicional.

“Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos. Pero eso se terminó, se terminó la Argentina corrupta”, afirmó el jefe de Estado ante los asistentes.

El Presidente dirigió especialmente sus cuestionamientos contra Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de presionar al Gobierno en el marco de las discusiones económicas.

Según sostuvo, el empresario buscó condicionar decisiones oficiales vinculadas a la protección del mercado del aluminio.

La acusación por la amenaza de despidos

En su intervención, Milei relató que el dueño de Aluar habría advertido sobre despidos masivos si el Gobierno modificaba el esquema de protección para la industria.

“Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños”, expresó el mandatario.

A pesar de ese escenario, el presidente sostuvo que los trabajadores afectados podrán reinsertarse en otras industrias que, según su diagnóstico, se encuentran en expansión en el actual contexto económico.

Argentina Week: la apuesta para atraer inversiones

El discurso de Milei marcó el inicio del Argentina Week, un evento que busca consolidar vínculos entre el Gobierno argentino y el sector financiero internacional.

La iniciativa surgió a partir de gestiones del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y del equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes aprovecharon contactos en Wall Street para convocar a inversores y ejecutivos de empresas globales.

El encuentro se desarrolla en el imponente edificio del JPMorgan en Park Avenue y cuenta con la presencia de su CEO, Jamie Dimon, uno de los referentes más influyentes del sistema financiero mundial.

Según la organización, más de 200 inversores, banqueros y ejecutivos participan de las distintas actividades programadas para analizar oportunidades de negocios en sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología.

El plan económico y la necesidad de capitales externos

La convocatoria internacional se da en un contexto en el que el Gobierno argentino busca multiplicar la llegada de capitales privados para sostener su programa económico.

El plan oficial enfrenta la escasez de reservas en el Banco Central y las limitaciones para ampliar la deuda soberana debido a compromisos previos con el Fondo Monetario Internacional.

En ese escenario, el Ejecutivo apuesta a generar confianza en el mercado internacional y convencer a las empresas globales de invertir en el país como vía para impulsar el crecimiento.

La visión de Milei sobre la política económica

Durante su exposición, el mandatario también explicó el marco conceptual que, según indicó, guía la toma de decisiones de su administración.

Milei señaló que su gestión prioriza principios éticos y morales como base de la política económica, una idea que desarrolla en un libro en preparación titulado La moral como política de Estado.

“Nuestro objetivo es hacer de Argentina el país más libre del mundo”, afirmó el Presidente ante los inversores.

En ese sentido, explicó que las decisiones del Gobierno se sustentan en lo que definió como los pilares de la tradición occidental: la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos.

Gobernadores y funcionarios participan del encuentro

La jornada también contó con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional y mandatarios provinciales que participan de las actividades programadas durante el encuentro.

Entre ellos se encuentra el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien forma parte de la agenda institucional destinada a presentar oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo productivo de la provincia.

Según informaron desde el gobierno provincial, la participación apunta a difundir el potencial de Santa Cruz en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura, además de fortalecer vínculos con actores del sistema financiero internacional.

La agenda internacional del Presidente

El presidente Milei no permanecerá en Nueva York durante toda la duración del Argentina Week. Tras la apertura del evento, el mandatario tiene previsto viajar a Chile para participar de la asunción presidencial de José Kast, quien sucederá a Gabriel Boric.

Una vez finalizada la ceremonia en Santiago, el jefe de Estado regresará a Buenos Aires junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes de su comitiva.

Mientras tanto, el Argentina Week continuará durante dos días con reuniones, paneles y presentaciones destinadas a analizar el escenario económico argentino y las oportunidades de inversión en el país.