Por Máximo Jurcinovic. Director de la oficina de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina (Especial, para La Opinión Austral)

“Este viaje se entiende con los sentidos”. En el vuelo de Roma hacia Mongolia, el Papa Francisco conversó con los periodistas y los invitó a que el viaje que estaba por comenzar, lo vivieran con los sentidos. “Nos hará bien comprender este silencio, tan largo, tan grande. Nos ayudará a entender lo que significa, pero no intelectualmente, hay que entenderlo con los sentidos”. El Santo Padre estaba diciendo que agudicen los sentidos y se unan de un modo distinto, no solo contando lo que ocurra en ese país, sino involucrándose con una empatía mayor. No pasar de largo, sino estar atentos, mirar y escuchar con profundidad, aun los silencios. Por lo pequeño del rebaño católico, no se iban a ver expresiones masivas en el viaje que comenzaba, pero el Papa invitó a que lo pequeño y silencioso penetre de una manera trascendente. Lo pequeño y silencioso tiene una música única que debemos escuchar.

Es necesario renovar la admiración por este viaje del Papa Francisco a Mongolia. Este viaje de cuatro días a un país asiático lejano a Roma, con prácticamente 10 horas de vuelo y asumido a sus 86 años es un esfuerzo realmente conmovedor. Es admirable que Francisco, en esta etapa de su vida, asuma lo arduo con tal de llegar a los más lejanos, a los que quizá nadie piensa que un Sumo Pontífice debiera visitar siendo ya un anciano. Muchos deben pensar que los esfuerzos debieran estar en situaciones de mayor exposición o visibilidad. Quienes piensan así, no conocen qué significa la misión para Francisco.

Los viajes del Sumo Pontífice, esto lo hemos dicho en otras oportunidades también, son experiencias que lo muestran no solamente viajando o yéndose a encontrar con culturas diferentes, sino que sobre todo nos regalan la posibilidad de encontrar en los gestos, en los modos y en las palabras del Santo Padre un compendio de su magisterio, de lo que él quiere – y espera– de la misión de una Iglesia en salida.

Esta vez, dirigiéndose a Mongolia, un país que se encuentra vecino a China, un país con no más de 2000 católicos, un país donde predominan religiones hermanas, especialmente del budismo. Y uno podría pensar: ¿Qué hace el Papa en Mongolia? ¿Por qué el Papa va a Mongolia? Y justamente él se ha encargado de decirlo: “Fue el querer personalmente visitar una pequeña comunidad católica”. Y agrega que estos viajes lo hacen entrar en diálogo con la historia y con la cultura del pueblo, con la mística propia de un pueblo. Él repite una frase muy importante del Papa Benedicto XVI que dice: “La fe no crece por proselitismo sino por atracción”. Por eso el Papa va a insistir en que hay una evangelización de la cultura y también una inculturación del Evangelio.

El Papa entra en diálogo con la cultura de este pueblo, lo conoce; quizás no ha sido un viaje donde visitó a una multitud de católicos: fue a un pequeño pueblo, que se encuentra rodeado de grandes países. Eligió un lugar pequeño para que, desde ahí, lo escuchen los poderosos. Desde la periferia y lo pequeño, el mensaje sale con una música que nadie puede dejar de escuchar. El Papa lo llama “la mística del tercer vecino”, justamente como un pueblo chiquito que está entre medio de dos potencias globales, como lo son Rusia y China. Hay un anhelo de estar en contacto con estos pequeños pueblos y a través de la mística de cada pueblo quizás entrar en contacto con la cultura, con el diálogo para también desde ahí poder seguir sembrando la paz. Esta es una gran enseñanza para la sociedad, la dirigencia, nuestro país: estar atentos a los “terceros vecinos”, a los que se encuentran lejos de los poderosos. No para hablarles a ellos, sino para escucharlos y hacerlos protagonistas. Hoy la dirigencia muchas veces está con los grandes vecinos y desde ahí mira a los pequeños. La lógica de Francisco es darles voz a los ocultos y, desde esa vivencia, generar la palabra que predomine. En la audiencia general posterior al viaje, el mismo Francisco se preguntó y se respondió a sí mismo: “Se podría preguntar: ¿por qué el Papa va tan lejos a visitar a un pequeño rebaño de fieles? Porque es precisamente ahí, lejos de los focos, que a menudo se encuentran los signos de la presencia de Dios, el cual no mira las apariencias, sino el corazón”.

Por eso, una vez más, damos gracias por este nuevo viaje apostólico del Papa Francisco. Yo los invito a que no dejemos pasar las cosas que van sucediendo con el Papa, con sus viajes, con sus gestos; son tantas las cosas que a veces se dicen del Santo Padre que uno pierde de vista las cuestiones importantes. Hay que detenerse con los sentidos, con el de la vista seguro, para entender y vibrar, por ejemplo, con el gesto del Papa de levantar las manos tanto del obispo emérito de China como del obispo actual y con esas dos manos tomadas generar un saludo a una parte del pueblo chino que, como todos sabemos, enfrenta grandes desafíos para manifestar su fe católica.

Un gesto tan simple como tomar de las manos al obispo emérito de Hong-Kong, John Tong Hon, y al actual obispo Stephen Chow, nos pide mirar, escuchar, vibrar. Son gestos que no se analizan intelectualmente en primer lugar, son gestos que nos entran por los ojos, pasan por el corazón y tienen que salir en forma de palabra serena para anunciar que es posible que todos seamos uno para que el mundo crea.

En el encuentro ecuménico e interreligioso de este viaje, Francisco puso en el centro la armonía: “Quisiera subrayar esta palabra de sabor típicamente asiático. Esta se refiere a la relación particular que se crea entre realidades diferentes, sin superponerlas ni homologarlas, sino respetando las diferencias y en beneficio de la convivencia. Me pregunto: ¿quién, con más razón que los creyentes, está llamado a trabajar por la armonía de todos?”. Esta enseñanza invita a vivir el desafío de armonizar lo diverso, gran misión del cristiano y creyente hoy en día. Las imágenes del Santo Padre son una invitación a mirar, con los sentidos más profundos, el llamado a una convivencia mejor. Los gestos interreligiosos del Papa son un modelo para el mundo, donde la fraternidad no es una unidad sin sentido o una postura para la imagen, sino un conmovedor llamado a la humanidad a vivir en paz y poner armonía en las diferencias. Nada quizá mas diferente que las expresiones religiosas que el Papa une, nada más significativo para soñar con la fraternidad universal que el convertir en riqueza para uno lo bueno del otro.

Otro sentido que se agudizó en este viaje papal es el saber mirar lo pequeño y lo propio de un pueblo y una cultura para entrar en comunión. Tal vez tenemos que volver a la invitación central del Papa. Se entiende con los sentidos. Porque mirar al otro, su lugar y su cultura, y dejarme transformar es algo central. No me pongo a explicar la vivencia del otro, no me pongo a cuestionarla y ver cómo se puede complementar para que esté más cerca de lo que yo pienso. El valor del otro no cambia, me tiene que ayudar a cambiar a mí para mejor, siendo un cristiano que entre en diálogo, que reciba la cultura de otro y en ese respeto dé un testimonio vivo que no habla de colonización, sino de una verdadera cultura del encuentro. Para Francisco, el anuncio del Evangelio que entra en diálogo con la cultura es verdadera evangelización.

El Cardenal Giorgio Marengo, Prefecto apostólico de Ulán Bator desde 2020, quien estuvo al lado de Francisco en todos los momentos de la visita, expresó a modo de evaluación al finalizar el viaje: “He recibido varios comentarios muy positivos de personas, la mayoría de ellas no vinculadas a la Iglesia, sobre cómo el Papa ha sabido destacar la belleza, la originalidad de este pueblo; sus discursos contenían realmente elementos que hacían que la gente se sintiera orgullosa de ser quien es, porque se daba mucho espacio a la belleza, a la riqueza de este pueblo, a sus tradiciones, a su historia”.

También en el vuelo de regreso, el Papa habló de los pequeños gestos que envió hacia el pueblo chino durante este viaje y dijo: “Creo que debemos avanzar en el aspecto religioso para entendernos mejor y que los ciudadanos chinos no piensen que la Iglesia no acepta su cultura y sus valores, y que la Iglesia depende de otra potencia extranjera”. Gestos que vuelven a indicar el camino de un verdadero encuentro, aceptar culturas y valores de otros, poniendo de manifiesto la necesidad de que se derriben muros para una verdadera fraternidad que sea modelo para un mundo dividido y violento.

Simplemente invito a que no dejen de leer cada uno de los discursos y mensajes que ha enviado el Papa Francisco en este viaje apostólico. Que podamos usar siempre nuestros sentidos más sensibles, especialmente el sentido de la escucha y el sentido de la vista, para poder mirar la riqueza de cada pueblo y escuchar a los “terceros vecinos” del mundo que el Papa visibiliza en cada uno de sus viajes.