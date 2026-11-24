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El papa Francisco dejó escrito en sus diarios personales que creyó haber visto físicamente al diablo en tres oportunidades. Los episodios forman parte de “El diario personal del Papa Francisco”, un libro póstumo que recopila apuntes de Jorge Mario Bergoglio realizados durante más de tres décadas y que se presenta este martes.

El libro reúne anotaciones íntimas escritas entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024, se presenta y lanza a nivel internacional en 94 países y cinco idiomas, y estará disponible en las librerías a partir del 26 de noviembre. En Argentina estará disponible a partir de diciembre.

En un escrito del 24 de enero de 2021, el pontífice recordó esos encuentros. El primero, según escribió, habría ocurrido unos 15 años antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires. “Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, registró.

La imagen del Papa Francisco en una misa que se realizó al cumplirse un año de su muerte.

El segundo episodio habría tenido lugar en una capilla de las carmelitas. “Me miró con ojos llameantes”, escribió. El tercero, de acuerdo con sus apuntes, sucedió en Roma, después de un viaje a Chile: “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”. En los tres relatos, Bergoglio sostuvo que pudo superar esas experiencias con la ayuda de Dios.

Una visión que describió como “las puertas del infierno”

El libro también incluye una anotación del 7 de junio de 2018, en la que Francisco contó que la noche anterior había visto lo que describió como “las puertas del infierno”. “La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”, escribió. Según relató, tomó un rosario para protegerse del temor que le había provocado la experiencia.

Además de esas vivencias religiosas, las páginas exponen cuestionamientos personales y reflexiones sobre la culpa. En una entrada del 30 de diciembre de 2022, se describió como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo” y reconoció haber sentido desdén, envidia y orgullo, además de atravesar momentos de irritación.

En enero de 2017 anotó que llevaba varios días enojado y molesto. En otra ocasión recordó que había ignorado a un hombre borracho que intentó hablarle en la calle porque quería seguir caminando “en paz y tranquilidad”. La necesidad de misericordia aparece también en una entrada del 5 de enero de 1997, cuando escribió: “En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”.

Sus reflexiones sobre el paso del tiempo

Las anotaciones dan cuenta de su preocupación por la vejez y la cercanía de la muerte. En 1996, cuando tenía 60 años, expresó su deseo de aprovechar el tiempo que creía tener por delante para hacer el bien: “¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!”. Cinco años más tarde, al cumplir 65, escribió que empezaba a pensar en el final y que ya estaba “contando los días”.

Durante su pontificado volvió sobre esa inquietud. En una entrada del 9 de abril de 2016, afirmó que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si podían ser una señal de que su tiempo estaba llegando a su fin.

El volumen reúne apuntes escritos entre los 90 y agosto de 2024, pocos meses antes de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años. La edición contiene 86 páginas de anotaciones anteriores a su elección como Papa y otras 55 correspondientes a los años de su pontificado.