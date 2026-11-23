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La junta directiva de NVIDIA anunció este lunes 23 de noviembre la restitución de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración, apenas 11 días después de su renuncia en medio de un escándalo que involucró relaciones extramatrimoniales, sospechas de espionaje chino y una investigación sobre posibles transferencias de chips avanzados hacia China.

El anuncio tuvo un impacto inmediato en Wall Street. Las acciones de NVIDIA subieron alrededor de un 30% al comenzar la jornada bursátil y llegaron a registrar un avance superior al 32% durante las primeras operaciones. El repunte permitió interrumpir una racha de siete jornadas consecutivas de pérdidas, en las que la compañía había acumulado un fuerte retroceso.

La recuperación también alcanzó al resto del mercado tecnológico. El índice Nasdaq avanzó un 6,7%, mientras que el Dow Jones de Industriales subió un 2,8% y el S&P 500 registró una mejora del 4,8%.

Por qué NVIDIA restituyó a Jensen Huang como CEO

La decisión fue comunicada oficialmente por la empresa, que precisó que la restitución tendrá efecto inmediato. Según el comunicado, el directorio votó por unanimidad después de mantener una serie de conversaciones y reuniones con Huang, durante las cuales evaluó su franqueza y su capacidad para continuar al frente de la compañía.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la información recibida de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. A partir de esos aportes, el Consejo manifestó que no considera que el regreso del empresario represente un riesgo para la seguridad nacional.

Harvey C. Jones, presidente del Consejo de Administración, respaldó públicamente la decisión y destacó la importancia de Huang para el futuro de la compañía.

«El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes», expresó.

También agradeció el trabajo de Colette Kress, quien había asumido como directora ejecutiva interina tras la salida de Huang. Kress continuará desempeñándose como directora financiera de la empresa, mientras que Jones conservará la presidencia del Consejo.

Por su parte, el empresario manifestó su agradecimiento por la decisión y aseguró que regresa con un compromiso renovado.

«Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial», declaró.

En otro tramo de su mensaje, agregó: «Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado».

Huang también agradeció a los integrantes del directorio, al equipo ejecutivo, a los empleados, accionistas y socios de la compañía por el respaldo recibido durante las últimas semanas.

La investigación por espionaje chino que provocó su renuncia

La salida de Huang se produjo el 12 de noviembre, después de que trascendieran informaciones sobre una relación extramatrimonial con Alice Huang, una mujer sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de mantener vínculos con el Gobierno chino. Ambos comparten apellido, aunque no tienen parentesco.

Las revelaciones publicadas por The New York Times indicaron que Alice Huang habría mantenido contactos con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China durante más de un año, entre la primavera boreal de 2025 y el otoño de 2026.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico, los servicios de inteligencia estadounidenses también reunieron información sobre Kang Wei, un colaborador de Alice Huang presentado habitualmente como su esposo, quien presuntamente trabajaba para la inteligencia china.

El caso adquirió mayor relevancia por la actividad empresarial de Megaspeed, una compañía fundada por Alice Huang en Singapur. Según las publicaciones, la firma importó grandes cantidades de chips de NVIDIA, algunos de los cuales habrían sido transferidos a China.

La situación derivó en investigaciones sobre posibles maniobras para eludir las restricciones comerciales impuestas por Washington a la exportación de semiconductores avanzados destinados al desarrollo de inteligencia artificial.

Sin embargo, las sospechas no constituyen una confirmación de que Alice Huang haya realizado tareas de espionaje. Las autoridades estadounidenses no habían establecido públicamente que la mujer trabajara para los servicios de inteligencia chinos.

Ante las publicaciones, NVIDIA había conformado un comité integrado exclusivamente por directores independientes para investigar si Jensen Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. La investigación continuará y el empresario manifestó su disposición a colaborar.

NVIDIA creó un comité de seguridad nacional y control de exportaciones

Además de la investigación sobre las circunstancias que rodearon la salida de su CEO, la compañía anunció nuevas medidas de supervisión interna.

El Consejo de Administración creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, integrado por consejeros independientes, que tendrá a su cargo supervisar el cumplimiento de las normas comerciales y evaluar los posibles riesgos para la seguridad nacional.

El organismo contará con asesoramiento legal especializado en seguridad nacional y control de exportaciones.

Asimismo, NVIDIA inició un proceso de selección para incorporar un nuevo director de Cumplimiento Normativo, cuya responsabilidad será supervisar el cumplimiento de las regulaciones en toda la empresa e informar al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

La compañía también confirmó que continuará colaborando con las investigaciones y consultas gubernamentales en curso.

Donald Trump presionó para que Huang regresara a NVIDIA

La restitución del empresario estuvo precedida por varios días de intervenciones públicas del presidente estadounidense Donald Trump, quien defendió su regreso y consideró que su continuidad era importante para los intereses económicos y tecnológicos del país.

El mandatario había pedido a la junta directiva que le diera una segunda oportunidad y sostuvo que su reincorporación sería beneficiosa tanto para la empresa como para Estados Unidos.

Tras conocerse la decisión, Trump celebró el anuncio en su plataforma Truth Social y calificó a Huang como un «gran patriota y tesoro nacional».

También sostuvo que el país necesita su liderazgo para garantizar el crecimiento de NVIDIA y de la economía estadounidense.

La intervención presidencial se produjo en un contexto de creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. NVIDIA ocupa una posición estratégica en el desarrollo de procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, un sector considerado clave para la competitividad económica y militar.

El regreso de Huang también generó reacciones entre dirigentes políticos estadounidenses. La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó la decisión y consideró que aumenta la necesidad de establecer controles más estrictos sobre las exportaciones de tecnología avanzada.

Las acciones de NVIDIA rebotaron un 30% tras siete jornadas de pérdidas

La reacción de los inversores reflejó la importancia que tiene Huang para la compañía. Durante su ausencia, las acciones de NVIDIA atravesaron una fuerte caída, en un escenario marcado tanto por la incertidumbre sobre su conducción como por las dudas acerca de la rentabilidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial.

El regreso del cofundador permitió revertir parte de ese deterioro. Los papeles de la empresa llegaron a subir más del 30% durante la jornada, después de haber registrado una caída cercana al 14% el viernes anterior.

El movimiento también se extendió a otros fabricantes de semiconductores:

Micron Technology: subió un 19,3%.

SK Hynix: avanzó un 21%.

Arm Holdings: registró una mejora del 17,6%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): ganó un 15,5%.

AMD: subió un 7%.

ASML: avanzó un 10,2%.

Broadcom: registró una mejora del 2%.

Pese al rebote, la recuperación no eliminó las pérdidas acumuladas durante las semanas anteriores. La compañía había sufrido un retroceso superior al 40% durante el último mes, en medio de la incertidumbre sobre su conducción y las perspectivas del negocio de inteligencia artificial.

El interrogante para los mercados sigue siendo si las enormes inversiones destinadas a centros de datos, infraestructura y desarrollo de inteligencia artificial podrán generar beneficios suficientes para justificar el gasto.

Con Huang nuevamente al frente, NVIDIA recupera a la figura que encabezó su transformación en uno de los principales actores de la revolución tecnológica. Sin embargo, las investigaciones sobre seguridad nacional y las dudas sobre el futuro del mercado de la inteligencia artificial continúan abiertas.