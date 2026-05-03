El Papa León XIV denunció este domingo que la libertad de prensa continúa siendo vulnerada en distintos puntos del mundo, tanto de manera visible como encubierta, y rindió homenaje a los reporteros que perdieron la vida en el ejercicio de su labor.

Durante su intervención posterior al rezo del Regina Caeli, el Santo Padre expresó su preocupación por el estado actual de este derecho fundamental, en el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, impulsada por la UNESCO.

El Pontífice advirtió que las agresiones contra periodistas son una constante a nivel global, afectando la labor informativa, y a además, el acceso de las sociedades a la verdad. En ese sentido, remarcó que las limitaciones a la prensa pueden presentarse de formas directas o mediante mecanismos más sutiles, pero igualmente dañinos.

Homenaje a periodistas víctimas de la violencia

En su mensaje, León XIV recordó especialmente a los trabajadores de prensa asesinados en contextos de guerra y violencia, destacando que su tarea representa un verdadero compromiso con la justicia.

“El testimonio de quienes informan en condiciones extremas es un llamado a la verdad”, sostuvo el Papa, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar la seguridad de los periodistas en todo el mundo.

Mayo, el mes de la Virgen María

Coincidiendo con el inicio del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, el Pontífice invitó a los fieles a retomar la práctica del rezo del Rosario. En particular, pidió orar por la unidad dentro de la Iglesia y por la paz mundial.

Asimismo, encomendó la situación internacional a la Virgen, evocando el ejemplo de los discípulos que aguardaban la llegada del Espíritu Santo, como símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre.

Durante el acto en la Plaza de San Pedro, el Obispo de Roma dirigió un saludo especial a los peregrinos presentes, entre ellos a la comunidad peruana residente en la ciudad, vinculada a la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

En otro tramo de su intervención, reconoció la labor de la Asociación “Meter”, que celebra 30 años de trabajo en la defensa de menores frente a abusos. El Papa destacó su compromiso en la prevención y el acompañamiento a víctimas, reafirmando la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables.

Para concluir, León XIV agradeció la presencia de los distintos grupos internacionales y pidió a los fieles que continúen rezando por su ministerio.