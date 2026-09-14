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El papa León XIV cumplió este lunes 71 años y pasó su cumpleaños trabajando, como parte de su agenda habitual en el Vaticano. Una de las actividades centrales de la jornada fue la inauguración de la exposición “AQVA – Catástrofe y Maravilla” en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde recibió una particular sorpresa por parte de los trabajadores de la institución.

Durante el acto, los empleados de la biblioteca recibieron al pontífice con el tradicional “feliz cumpleaños” y una torta de cumpleaños. León XIV sopló una vela y continuó con la ceremonia de inauguración de la muestra, dedicada al agua y a su doble condición de recurso esencial y amenaza en el contexto de la crisis climática.

El recuerdo de su madre

La visita a la Biblioteca Apostólica tuvo además un significado personal para León XIV. Durante su intervención, el papa recordó que su madre había trabajado como bibliotecaria.

“Dios, en su Providencia y, a veces, incluso con cierto sentido del humor, nos recuerda que está con nosotros. Mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, el día de mi cumpleaños, para saludaros a todos”, afirmó el pontífice, según informó EFE.

León XIV también destacó la importancia de las bibliotecas como espacios de encuentro y conocimiento. En ese sentido, sostuvo que una biblioteca es “un corazón” y un “símbolo de vida”, y remarcó que estos lugares no deberían ser considerados únicamente depósitos de libros.

Para el pontífice, las bibliotecas cumplen además una función social al permitir conectar personas, debatir ideas e intercambiar conocimientos.

La exposición “AQVA – Catástrofe y Maravilla” aborda precisamente la relación entre el agua, la cultura y el patrimonio. La muestra analiza tanto los efectos que el agua puede provocar sobre libros y documentos antiguos como su utilización en determinados procesos de restauración.

Sin celebración oficial

Aunque este fue el segundo cumpleaños de León XIV como Papa, la fecha no constituye una celebración oficial dentro del calendario vaticano. Tradicionalmente, el Vaticano presta mayor atención a la onomástica del pontífice, es decir, al día de su santo.

En el caso de León XIV, su onomástica se celebra el 10 de noviembre, día de San León I Magno, considerado el principal santo patrono de quienes llevan el nombre de León.

El cumpleaños del papa también tuvo un momento de celebración fuera de la biblioteca. Cuando León XIV se asomó a una ventana del Palacio Apostólico, decenas de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro comenzaron a cantarle para felicitarlo.

De esta manera, el papa León XIV celebró sus 71 años sin una ceremonia oficial de cumpleaños, pero rodeado de trabajadores, visitantes y fieles que aprovecharon distintos momentos de su agenda para expresarle sus felicitaciones.