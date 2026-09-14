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El Papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre y recibió distintos saludos que coincidieron en destacar su prédica por la paz, el perdón y la esperanza en un contexto internacional atravesado por guerras y conflictos.

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) saludó al Pontífice en nombre de las Iglesias del país y expresó su agradecimiento por los encuentros que mantuvo con sus representantes durante los últimos meses.

En su mensaje, la CEI valoró las orientaciones de León XIV sobre las prioridades de la vida eclesial y su insistencia en una fe entendida como encuentro con Cristo muerto y resucitado. También resaltó su llamado a fortalecer comunidades abiertas al anuncio, parroquias capaces de recibir y acompañar a las personas y organismos de participación que funcionen de manera efectiva.

Los obispos italianos invitaron además a retomar las palabras pronunciadas por el Papa durante el Ángelus del domingo 13 de septiembre, en el que reflexionó sobre la relación entre el perdón y la paz.

Según remarcaron, se trata de un mensaje especialmente significativo frente a las guerras que afectan a distintas regiones del mundo. En ese sentido, la CEI aseguró que las comunidades de la Iglesia continuarán acompañando a las poblaciones afectadas por el sufrimiento mediante gestos concretos de solidaridad.

El mensaje de la Diócesis de Roma

La Diócesis de Roma, que tiene a León XIV como obispo, también le hizo llegar sus felicitaciones. En su mensaje pidió para el Pontífice “fuerza y sabiduría” para afrontar los desafíos de la actualidad y acompañar el deseo de paz de las personas de buena voluntad.

La diócesis expresó además su respaldo al anhelo de comunión y al compromiso de construir, bajo su guía, una nueva “civilización del amor”.

Meloni llamó a sostener una esperanza activa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también saludó al Papa y retomó una de sus intervenciones ante jóvenes reunidos en el Meeting de Rímini, el pasado 22 de agosto.

En aquella oportunidad, León XIV había pedido que no hubiera únicamente personas dedicadas a alimentar “el cansancio y la desesperación”, sino también hombres y mujeres capaces de reavivar los sueños y las visiones.

Meloni definió esas palabras como un “potente estímulo” frente a los desafíos actuales, que pueden alimentar el agotamiento y la resignación.

En contraposición, sostuvo que cada persona está llamada a convertirse en guardiana e intérprete de una esperanza activa, capaz de recuperar los sueños y transformar las visiones en acciones concretas.

Los mensajes enviados al Papa por su cumpleaños estuvieron atravesados por una misma idea: la necesidad de sostener la esperanza, promover el perdón y trabajar por la paz como respuesta a las divisiones y los conflictos que afectan al mundo.