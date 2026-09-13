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Marcelo Gallardo asumirá un nuevo desafío en su carrera: será el entrenador de la selección de Ecuador y tendrá como horizonte la Copa del Mundo 2030. El argentino ocupará el lugar que dejó Sebastián Beccacece, quien estuvo al frente de La Tri durante el último Mundial.

La confirmación llegó este domingo a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que difundió un video en sus redes sociales con la participación de su presidente, Francisco Egas.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó la entidad en el anuncio oficial.

Egas explicó los motivos que llevaron a la federación a elegir al exentrenador de River y puso el foco en su filosofía de trabajo: “Hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, mejorar y no conformarse”.

El presidente de la FEF también valoró el presente del seleccionado y el nivel de sus principales futbolistas. “Tenemos una generación que compite al máximo nivel, con talento, estructura y ambición. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto. Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo”, cerró.

La propuesta sedujo al “Muñeco” por el potencial de un plantel que cuenta con nombres como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez.

El plan inicial contempla que el técnico continúe viviendo en Argentina y se traslade al país sudamericano para cumplir con sus compromisos al frente del equipo.

Gallardo será el séptimo argentino en dirigir al combinado ecuatoriano y el quinto en ocupar ese cargo durante los últimos poco más de 10 años. La lista de compatriotas que lo precedieron está integrada por Rodolfo Orlandini, Roberto Resquín, Miguel Ignomiriello, Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece.

Su estreno llegará en la próxima ventana internacional. Ecuador afrontará una serie de encuentros durante una Fecha FIFA extendida, programada entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.

El primer compromiso está previsto para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en Suwon. Una semana después, el 1.° de octubre, el seleccionado ecuatoriano se trasladará a Japón para enfrentarse al combinado anfitrión. La gira podría finalizar el 5 de octubre contra Panamá o Nueva Zelanda, aunque ese partido todavía no fue confirmado.

La llegada a Ecuador marcará el regreso de Gallardo como DT después de su última etapa en River. El entrenador dejó el cargo en febrero de este año, luego de una serie de resultados negativos.

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