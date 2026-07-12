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La Selección argentina ya empezó a sentir la semifinal del Mundial 2026. Después de vencer por 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y asegurar su lugar entre los cuatro mejores, el plantel celebró junto a los hinchas en el Kansas City Stadium con un canto que rápidamente se volvió viral: “El que no salta es un inglés“, en la antesala del esperado choque frente a Inglaterra.

La clasificación llegó tras otro partido de máxima tensión. Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo, pero Suiza reaccionó e igualó a través de Dan Ndoye en el complemento. La expulsión de Breel Embolo dejó al conjunto europeo con diez jugadores y le permitió a la Albiceleste tomar el control del encuentro.

Cuando todo indicaba que la definición podía extenderse hasta los penales, Julián Álvarez apareció con un remate espectacular al ángulo para poner el 2-1 en el segundo tiempo del alargue. Ya con Suiza volcada en ataque, Lautaro Martínez liquidó la historia de contraataque y decretó el 3-1 definitivo.

Tras el pitazo final, los futbolistas se reunieron frente a una de las tribunas repletas de argentinos y desataron el festejo con los simpatizantes. Entre saltos, aplausos y banderas, el clásico canto dedicado a Inglaterra marcó el clima con el que comenzó a vivirse una semifinal cargada de historia.

El seleccionado inglés también necesitó el tiempo suplementario para avanzar de ronda. Luego de empatar 1-1, derrotó 2-1 a Noruega y consiguió el boleto a las semifinales. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras el próximo miércoles en Atlanta, desde las 16 (hora argentina), por un lugar en la final del Mundial 2026. El vencedor enfrentará al ganador del cruce entre Francia y España, que definirán al otro finalista.

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