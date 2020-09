El reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston hizo estallar a los fans: ¿qué se dijeron?

Nadie esperaba que el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston fuese en este contexto de pandemia. A través de una videollamada, la expareja volvió a verse cara a cara y hasta hubo un "coqueteo". Los fans, explotaron.

Ambos coincidieron en la lectura en vivo por videoconferencia del libreto de la comedia Fast Times in Ridgmont High, en un evento solidario organizado por el cómico Dane Cook y que recaudó 50.000 dólares para la organización benéfica CORE (Community Organized Relief Effort).

En la iniciativa también participaron otras estrellas como Morgan Freeman, Sean Penn, Julia Roberts y Matthew McConaughey, quienes fueron dirigidos por Jimmy Kimmel.

En el inicio de la videollamada, lo primero que llamó la atención de todos fue el look de Brad, con su pelo largo, lo que remontó a la época cuando todavía estaba casado con Aniston. “Covid”, explicó el actor de 56 años.

Pero el momento más esperado fue cuando los dos rubios finalmente se saludaron:

-¡Hola, Aniston!

-Hola, Pitt.

-¿Cómo estás?

-Estoy bien, cielo, ¿tú cómo estás?

-Todo bien.

En la lectura del libreto, Aniston se puso en la piel de Linda Barret y Pitt se encarnó como Brad Hamilton, lo que la obligó a decir la siguiente línea de diálogo: “Hola Brad. Sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Creo que sos muy sexy. ¿Vendrías conmigo?”. Esto hizo estallar en risas a los demás actores y a su propio ex marido.

Officially the cutest moment of 2020 😭

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here 😭😂 pic.twitter.com/kLHLpI01KF

