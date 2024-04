Un video muestra cómo quedó el vehículo de Carabineros que fue incendiado por un grupo armado y en el que murieron tres efectivos.

Los tres funcionarios que iban abordo eran: el cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo (34), con 14 años de servicios; cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid (30), con 8 años de servicio y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro (43), con 24 años de servicio. Todos formaban parte de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, comunicó el presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de sus redes sociales.

El grupo armado se abalanzó contra un vehículo policial que transportaba a funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos e incendiaron el vehículo, donde murieron calcinados un sargento y dos cabos.

“Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”, explicó el mandatario chileno.

Además, enfatizó: “Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”.

En el mismo sentido, el jefe de los carabineros, general Ricardo Yañez, lamentó que “una vez más cargamos con el luto, con el peso de un cruel y vil asesinato. Fueron terriblemente asesinados tres carabineros que se encontraban cumpliendo y brindando seguridad, en una zona que sabemos que es compleja”.

“Nuevamente, nuestro mes de abril, nuestro aniversario, se ve teñido por sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan. Estamos dolidos, profundamente acongojados por esto, y transmitimos nuestras condolencias a sus familias y compañeros de trabajo”, agregó.