Por Pablo Silva. Especial para La Opinión Austral desde París.

Mariano Navone poco tendrá para reprocharse tras su paso por Roland Garros en donde por primera vez alcanzó la tercera ronda y perdió ante el italiano Lorenzo Musetti por 4/6, 6/4, 6/3 y 6/2, en 3 horas y 25 minutos de juego.

El argentino planificó tácticamente un partido casi perfecto –bajo la tutela de su coach, Andrés Dellatorre– y arrancó ganando el primer set que bien pudo haber sido aún por un resultado más amplio. Sólido desde la base y presionando con una derecha profunda por el revés del italiano, logró incomodar muchísimo a su rival, que se mostró muy fastidiado y no lograba encontrarle la vuelta.

Ya instalados en la segunda manga, Navone tuvo chances claras para ponerse en ventaja, pero cuando todo se encaminaba a favor erró un smash increíble que cambió por completo el trámite del partido.

A partir de allí, Musetti supo y pudo aprovechar la chance que le dio el tenista de 9 de Julio y edificó un camino que decantaría finalmente en una victoria que lo coloca en octavos de final.

Más tarde, en conferencia de prensa, Mariano Navone habló con La Opinión Austral y dejó sus sensaciones: “Estoy triste por la derrota pero me voy feliz de Roland Garros”, dijo al comienzo, frase que es tan ambigua como real.

Mariano Navone en conferencia de prensa / FOTO: PABLO SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre el partido, el argentino expresó que “en un encuentro de esta naturaleza, si no aprovechas las chances que tenés en el momento justo contra un top ten, te lo va a facturar, y eso fue lo que me pasó. Los goles que no hice en el otro arco después me los hicieron en el mío”.

Asimismo, Navone reconoció que está muy conforme con su presente, dado que “puedo jugarle de igual a igual a cualquiera y mucho más en polvo de ladrillo; ahora toca volver a Buenos Aires, ya que hace tres meses que estoy afuera, y planificar junto a mi equipo el trabajo para encarar la gira sobre pasto”.

Con la derrota de Navone sucumbió el sueño argentino en París, donde vale la pena resaltar que la mayoría de los rivales que vencieron a nuestros tenistas en primera vuelta —solo Damir Dzumhur— logró avanzar en este certamen.