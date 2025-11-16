Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta mañana, el presidente de Chile Gabriel Boric, se presentó en su local de votación en Punta Arenas acompañado de su hija Violeta para sufragar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Antes de emitir su voto, el mandatario compartió un momento emotivo al recordar su propia experiencia como votante, marcada por la tradición familiar y los recuerdos generacionales.

“Recuerdo cuando mi papá me metía a la urna, le marcaban el dedo y ahora es muy emotivo poder votar con Violeta, fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría”, expresó Boric, destacando la continuidad de la participación ciudadana como un valor fundamental.

Llamado a la unidad nacional en medio de la polarización

El mensaje central del presidente estuvo enfocado en la necesidad de unidad más allá de las diferencias políticas. Boric sostuvo que Chile funciona como una familia, donde, pese a las discrepancias legítimas, la ciudadanía debe permanecer cohesionada.

“El mensaje que se le quiere dar al país es la familia unida, Chile es una familia que, al final, más allá de diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre”, señaló el mandatario, subrayando la importancia de la convivencia democrática y el respeto a la diversidad de opiniones.

El presidente de Chile Gabriel Boric junto a su hija Violeta ingresando a votar.

Contexto de las elecciones 2025 en Chile

Este domingo, Chile vive sus novenos comicios presidenciales desde el retorno a la democracia en 1990. La jornada electoral se desarrolla en un escenario de fuerte polarización, con la implementación del voto obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 65 años. Las autoridades estiman que esta medida podría duplicar la participación ciudadana respecto de los comicios anteriores, aumentando la probabilidad de que sea necesaria una segunda vuelta el 14 de diciembre.

El oficialismo disputa el voto contra ocho aspirantes al máximo poder del Ejecutivo, entre los que destacan Franco Parisi (Partido del Pueblo), Jeannette Jara (Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), Johannes Kaiser (Partido Libertario Nacional), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artes (Partido Acción Proletaria), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y el independiente Harold Mayne-Nicholls.

El primer mandatario chileno recibiendo el cariño de la gente que se acerco a saludarlo.

Temas centrales de la campaña electoral

La seguridad pública, la inmigración y la recuperación económica son los temas que dominan la agenda electoral. Cada candidato busca captar el voto ciudadano en un contexto marcado por la polarización, donde el electorado busca propuestas concretas para enfrentar los desafíos del país.

En este marco, el llamado de Boric a la unidad y al fortalecimiento de la democracia se presenta como un mensaje de conciliación y continuidad institucional, invitando a los chilenos a participar activamente en la construcción del futuro nacional.