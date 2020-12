Ellen Page anunció que es varón trans: desde ahora, su nombre es Elliot

La estrella de películas como "Juno" y de la serie de Netflix "The Umbrella Academy", Ellen Page, anunció este martes que es trans, y que desde ahora se llamará Elliot.

Lo hizo a través de una larga, emotiva y sentida carta que publicó para sus fans en sus redes sociales.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy un trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto", redactó en el escrito que compartió en Twitter.

"Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy lo suficiente para perseguir mi auténtico ser", continuó Elliot, que en el 2008 fue nominado al Oscar por su actuación en Juno.

"Mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora mismo y saber cuán privilegiado soy, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasión [de privacidad], el odio, las 'bromas' y la violencia", escribió. Elliot también ya cambió sus nombres de usuario en todas sus cuentas.

"Amo ser trans. Y amo ser queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo plenamente lo que soy, más sueño, más mi corazón crece y más prospero. A todos los trans que lidian con el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, concluyó.

La esposa de Page, la bailarina Emma Portner, compartió la declaración en su propia cuenta de Instagram, escribiendo: “Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que te unas a mí en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Te amo tanto“.

Hasta Netflix felicitó al actor por su valiente decisión: "¡Orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te amamos Elliot!", escribieron.

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤

— Netflix (@netflix) December 1, 2020