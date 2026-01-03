El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, donde aseguró que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados tras una operación militar a gran escala en Venezuela.

Durante la conferencia, Trump detalló que la detención del mandatario venezolano se realizó a la medianoche y calificó el operativo como un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”. Además, afirmó que Estados Unidos mantendrá su presencia en el país sudamericano el tiempo que sea necesario.

“El pueblo venezolano ha vuelto a ser libre”, declaró el mandatario, al tiempo que lanzó una advertencia directa a las élites del país sudamericano: “Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deberían entender que lo que le ocurrió a Maduro podría ocurrirles a ellos”.

“Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario”

Durante su mensaje, Trump aseguró que Estados Unidos mantendrá su presencia en Venezuela y subrayó que el control estratégico de la región es clave para la seguridad hemisférica.

“Nuestro dominio en el hemisferio sur es fundamental”, afirmó, y agregó que Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes.

El presidente también sostuvo que la capacidad militar venezolana quedó inutilizada, y confirmó que “el dictador Maduro ya no está en Venezuela”.

“Estados Unidos es hoy una nación más segura y más orgullosa”, añadió.

Intervención del Secretario de Defensa

Tras las declaraciones de Trump, tomó la palabra el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien describió el operativo como “una masiva redada conjunta militar y policial, ejecutada impecablemente”.

Hegseth afirmó que Maduro “tuvo su oportunidad”, al igual que otros países que, según dijo, desafiaron a Washington:

“Maduro tuvo su oportunidad, al igual que Irán tuvo la suya, pero se equivocó”, señaló.

Ambos funcionarios coincidieron en que la operación fue un éxito total, destacando que no hubo bajas entre el personal militar estadounidense ni destrucción de equipo militar de Estados Unidos, mientras que el objetivo principal —la captura de Maduro y su esposa— fue cumplido.

Estas son las principales frases de Trump en conferencia:

“Fue una operación militar extraordinaria”

“Fue una muestra increíble de la fuerza y competencia de Estados Unidos”

“El ejército de Venezuela se quedó sin poder”

“Capturamos a Maduro en la medianoche”

“Se logró un éxito resaltable”

“97 por ciento de las drogas que vienen por mar las detenemos”

“Nos mantendremos en Venezuela”

“Estamos preparados para un segundo ataque”

“Tenemos evidencia de los delitos de Maduro”

“Maduro generó sufrimiento y destrucción humana”

El presidente calificó la acción de EE.UU. en venezuela como “muy bien organizada”

Previo a la conferencia anunciada para las 11 horas de Estados Unidos -13 horas de Argentina- Trump adelantó información clave en una entrevista con Fox News, donde brindó detalles inéditos sobre el operativo que, según sus palabras, sacude el escenario político de Venezuela y genera fuerte impacto internacional.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran a bordo de un buque militar de Estados Unidos y serán trasladados a Nueva York en las próximas horas. Trump aseguró que siguió el operativo en tiempo real junto a su equipo de seguridad.

“La vimos literalmente como si fuera un show televisivo”, afirmó Trump al describir el desarrollo de la operación.

El presidente calificó la acción como “muy bien organizada” y señaló que no hubo víctimas estadounidenses, aunque reconoció que se registraron heridos durante el despliegue militar.

Trump advirtió que Estados Unidos no permitirá que otra figura del chavismo asuma el poder y remarcó que su país tendrá una fuerte implicancia en el futuro político de Venezuela.

En ese contexto, mencionó que la eventual transición será evaluada por su gobierno y recordó que, según el orden constitucional venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sería quien debería asumir el mando de manera provisoria.

Además, reveló que su administración tenía preparada una “segunda oleada” de ataques, aunque sostuvo que no fue necesaria debido al éxito del operativo inicial.