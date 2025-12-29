Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de años de espera por parte de sus fanáticos, Malcolm el de en medio regresará oficialmente a la pantalla. La plataforma Hulu lanzó el primer tráiler de la nueva etapa de la serie y anunció su fecha de estreno, marcando el retorno de una de las comedias más influyentes de los años 2000.

Bajo el título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, la franquicia fue reactivada con una temporada especial que contará con cuatro episodios, centrados en la vida adulta de Malcolm, nuevamente interpretado por Frankie Muniz. En esta nueva historia, el protagonista estará acompañado por su hija, encarnada por Keeley Karsten.

En el avance oficial, Malcolm asegura haber encontrado estabilidad al afirmar: “Mi vida es fantástica ahora”, aunque rápidamente admite la verdadera razón de su calma: “¡Solo tenía que mantenerme alejado de mi familia!”. Sin embargo, la tranquilidad dura poco cuando Hal y Lois lo obligan a regresar para celebrar su 40° aniversario de bodas, reavivando el caos característico de la familia.

La serie original, estrenada en el año 2000, se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su inteligente parodia de la familia estadounidense promedio. Frankie Muniz, con apenas 14 años, se transformó en una estrella mundial al liderar el elenco, consolidando a Malcolm el de en medio como una de las comedias más recordadas de la televisión.

En mayo de este año, Muniz había anticipado el regreso a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del rodaje y expresó su entusiasmo por el proyecto. “Fue como volver al salvaje mundo de Malcolm, pero con todo el amor y el caos al máximo”, escribió el actor tras finalizar la filmación.

¿Cuándo se estrena Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair?

Según confirmaron Hulu y Disney+, el estreno oficial será el 10 de abril de 2026.

La nueva historia retoma el legado del final original, que mostró a Malcolm ingresando a Harvard y enfrentando dificultades económicas, una experiencia que moldeó su carácter bajo la estricta pero visionaria guía de Lois.

El cierre de la serie dejó múltiples caminos abiertos: Hal enfrentando crisis financieras, Francis regresando con Piama, Reese cumpliendo su sueño laboral, Dewey heredando el espíritu rebelde y una última sorpresa con el anuncio de un nuevo embarazo. Ese contexto será clave para esta nueva etapa, que además incluye un cambio de elenco, con Caleb Ellsworth-Clark asumiendo el rol de Dewey.

El regreso de Malcolm el de en medio promete combinar nostalgia, humor y nuevas dinámicas familiares, manteniendo intacta la esencia que convirtió a la serie en un clásico de la televisión.