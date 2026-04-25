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Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la ciudad de Washington D. C. luego de que se registraran disparos durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton. El episodio obligó a evacuar de inmediato al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance.

De acuerdo a los primeros reportes, el mandatario resultó ileso, al igual que el resto de los funcionarios presentes. Un agente de las fuerzas del orden confirmó que un tirador abrió fuego dentro del lugar, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el ataque.

Irrupción del Servicio Secreto y momentos de caos

El incidente se produjo cuando el evento recién comenzaba. Según testigos, los asistentes se encontraban cenando cuando agentes de seguridad armados irrumpieron en el salón de baile y ordenaron a todos que se tiraran al suelo.

En medio de la confusión, cientos de periodistas, invitados y figuras públicas se agacharon junto a las mesas mientras se escuchaban gritos de alerta. El operativo se centró rápidamente en resguardar al presidente, quien fue evacuado del lugar bajo estrictas medidas de seguridad.

El equipo de seguridad apareció en la pista del salón de baile y gritó a todo el mundo que se tirara al suelo. FOTO: INFOBAE.

Detención del presunto tirador

Minutos después del episodio, el propio Donald Trump informó que el presunto autor de los disparos había sido detenido. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre su identidad ni sobre los motivos del ataque.

El hecho generó una inmediata reacción de las fuerzas de seguridad, que tomaron control total del edificio y desplegaron un amplio operativo tanto en el interior como en los alrededores del hotel.

Salón bloqueado y fuerte despliegue policial

Tras la evacuación inicial, gran parte de los asistentes permanecieron dentro del salón de baile sin posibilidad de salir, mientras el edificio era asegurado. En el exterior, las calles fueron cerradas y se establecieron perímetros de seguridad.

Testigos señalaron la presencia de patrulleros circulando a alta velocidad, sirenas encendidas y un helicóptero sobrevolando la zona. También se reportó que miembros de la Guardia Nacional ingresaron al edificio para reforzar el operativo.

El salón de banquetes, donde cientos de periodistas destacados, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump, fue evacuado de inmediato. FOTO: INFOBAE.

Investigación en curso y ausencia de heridos

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron heridos entre los funcionarios ni entre los asistentes al evento. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del incidente.

El Servicio Secreto quedó a cargo del control del hotel, mientras se esperaba la llegada de autoridades locales para avanzar con la investigación y brindar precisiones oficiales sobre el hecho.