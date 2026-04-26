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El hombre acusado de protagonizar el tiroteo durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca admitió ante las autoridades que su intención era atacar a funcionarios vinculados al entorno del presidente Donald Trump, según el medio estadounidense CBS News.

El episodio ocurrió en la noche del sábado, en uno de los eventos más emblemáticos del calendario político y periodístico de Estados Unidos, lo que activó un amplio operativo de seguridad y encendió alarmas en torno a posibles fallas en los controles de acceso.

Confesión del atacante y objetivos

De acuerdo con la información publicada, el sospechoso identificado como Cole Allen reconoció tras su detención que tenía como objetivo a integrantes de la administración del presidente, lo que refuerza la hipótesis de un ataque con motivación política.

Si bien no quedó claro si el propio Donald Trump era el blanco principal, los investigadores sostienen que el agresor buscaba generar un hecho de alto impacto aprovechando la concentración de figuras clave del poder político y mediático en un mismo lugar.

Las autoridades indicaron además que el atacante habría actuado en solitario, descartando por el momento la participación de una organización o red más amplia.

Imágenes de una cámara de vigilancia capturaron el momento en el que el sospechoso intentaba pasar el control de seguridad.

Cómo ocurrió el tiroteo

El ataque se produjo en las inmediaciones del hotel donde se desarrollaba la cena anual, en Washington. Según los reportes, el agresor intentó superar un control de seguridad y abrió fuego antes de poder ingresar al salón principal.

Durante el incidente, un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias graves. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió neutralizar al atacante en pocos minutos.

No se registraron víctimas fatales, en gran parte gracias a la reacción inmediata del personal de seguridad que resguardaba el evento.

Evacuación y respuesta oficial

Tras los disparos, Donald Trump, su esposa Melania Trump y otros funcionarios presentes fueron evacuados de manera preventiva. El operativo se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, lo que evitó una escalada mayor de la situación.

Desde el entorno presidencial destacaron la actuación del Servicio Secreto y remarcaron que la respuesta fue clave para contener el ataque.

El evento, que reúne cada año a periodistas, políticos y celebridades, quedó suspendido mientras se desarrollaban las tareas de investigación y control en el lugar.

El personal de seguridad retira a Donald Trump de la cena tras escucharse disparos.

Investigación en curso y preocupación creciente

Las autoridades federales continúan analizando el caso para determinar con precisión las motivaciones del agresor, su posible planificación previa y si existieron fallas en los controles de seguridad.

El hecho vuelve a poner en agenda la vulnerabilidad de eventos de alto perfil en Estados Unidos, especialmente aquellos que concentran a figuras políticas relevantes.

En un contexto de creciente polarización, el ataque refuerza la preocupación por la violencia dirigida contra funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en este tipo de encuentros.

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