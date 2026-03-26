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Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, tras una extensa disputa en la Justicia.

La mujer, oriunda de esa región, llevaba dos años en tribunales para acceder a la muerte asistida. Su padre se oponía, aunque distintas instancias judiciales reconocieron su derecho, tal como consignó el diario La Vanguardia.

Una paraplejia la dejó en silla de ruedas luego de arrojarse desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022, episodio posterior a una agresión sexual múltiple.

El impacto provocó una lesión medular completa, que la dejó sin movilidad desde la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos constantes que ella misma describió como insoportables.

A solo 24 horas del procedimiento, Noelia expresaba alivio: “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, señalaba en su única entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. Allí también afirmaba que no tenía “ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”.

Durante esa participación en Antena 3, habló públicamente por primera vez y contó que su historia estuvo marcada por dificultades. Dijo que intentó quitarse la vida en varias ocasiones y que comenzó a autolesionarse desde muy chica.

Después de la separación de sus padres y su paso por centros de acogida, la situación empeoró: “Me junté con malas compañías, consumí drogas y uno de mis primeros novios abusó de mí cuando estaba dormida”, relataba a la periodista Bea Osa.

Esos abusos se repitieron con otros hombres, hasta que sufrió una violación grupal. “Fueron tres chicos, pero nunca denuncié porque al cabo de tres o cuatro días me tiré por la ventana”.

Rechazo del padre a la eutanasia

El proceso para acceder a la eutanasia se extendió por la firme oposición de su papá, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre sostenía que su hija no contaba con la capacidad mental para decidir sobre su futuro.

Las acciones para impedir la muerte digna fueron rechazadas en distintas instancias: primero por un juzgado de Instrucción de Barcelona; luego por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Constitucional y, finalmente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

De no mediar esas presentaciones, la joven barcelonesa habría muerto el 2 de agosto de 2024, fecha prevista inicialmente para el procedimiento.

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