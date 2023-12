Hamas pide a la Corte Penal Internacional que investigue a Israel por sus ataques en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamas hizo hoy un nuevo pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) para que analice la responsabilidad de Israel en las muertes de civiles por bombardeos en la Franja de Gaza, un reclamo que va en línea con denuncias similares de organizaciones no gubernamentales y hasta del presidente de Turquía.

"Pedimos a la Corte Penal Internacional que tome medidas urgentes para responsabilizar a los criminales de guerra sionistas y evitar su impunidad", dijo Hamas en su exhortación al único tribunal internacional que juzga a individuos por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.

Izzat al-Risheq, dirigente de la organización palestina, advirtió en un comunicado que Israel estaba “aterrorizando a los civiles” en Gaza después de su “derrota militar”, en referencia al ataque que Hamas denunció ayer al campamento de refugiados de Maghazi que dejó al menos 70 muertos.

Al-Risheq lamentó que “siempre que el ejército nazi (en alusión al Ejército israelí) es derrotado frente a los héroes de la resistencia, practica su terrorismo contra civiles indefensos”.

Y advirtió que ejecuta esas acciones “con la ayuda” del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó la cadena de noticias Al Jazeera.

El pedido al Tribunal de La Haya se suma a otra demanda de Reporteros Sin Frontera (RSF), la segunda en su caso, presentada hace dos días, que afirma que la muerte de al menos siete periodistas en Gaza fue responsabilidad del Ejército Israelí, que los atacó "deliberadamente por su profesión".

"RSF tiene motivos razonables para creer que los periodistas mencionados en esta demanda fueron víctimas de ataques que constituyen crímenes de guerra", consideró la organización en un comunicado publicado en su página oficial.

Además, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, hizo un llamado al fiscal de la CPI, Karim Khan, para que priorice la investigación alrededor de las muertes de los 66 periodistas palestinos que murieron por ataques de Israel desde el 7 de octubre y se actúe “contra los responsables".

La organización ya había presentado una demanda ante la CPI por crímenes contra periodistas palestinos el 31 de octubre, en ese caso por la muerte de "nueve periodistas asesinados y dos heridos en el ejercicio de su trabajo" desde el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre.

Para RSF, los asesinatos de los periodistas palestinos pueden ser considerados crímenes de guerra dentro de la categoría "ataque indiscriminado", comprendido en el Estatuto de Roma, el documento internacional que permitió crear la CPI.

El mes pasado, la corte había recibido también un pedido de cinco países para que se investiguen los ataques de Israel contra Gaza.

El fiscal Khan dijo entonces que había “remisiones” provenientes de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia y las naciones de África Oriental Comoras y Djibouti.

La Fiscalía de la CPI ya está indagando la situación en Palestina con una investigación que comenzó en marzo de 2021.

También Turquía elevó, el 14 de noviembre, y a propuesta de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, una denuncia a la CPI para que se declare a funcionarios de Israel "criminales de guerra" por su accionar en Gaza y contra Benjamin Netanyahu por ”genocidio”.

Israel y Palestina son Estados parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU y de la Convención del Genocidio de 1948, pero Israel no acepta a la CPI, por lo que la fiscalía no puede entrar al país excepto con un permiso especial. (Télam)