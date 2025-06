Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 16 de junio continúa el Mundial de Clubes 2025 con tres partidos de la fase de grupos. El más destacado será el debut de Boca Juniors ante Benfica en Miami, aunque también se presentan equipos como Chelsea y Flamengo en una jornada cargada de acción internacional.

Boca enfrentará al equipo portugués a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Más temprano, a las 16:00 Chelsea jugará contra Los Ángeles FC en Atlanta, y el cierre estará a cargo de Flamengo frente a Espérance de Túnez en Filadelfia desde las 22:00

Sin Rojo, el 11 de Boca ofensivo para debutar en el Mundial de Clubes

Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Rodrigo Battaglia; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Infantino elogió el banderazo de Boca: “Encantado”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quedó sorprendido al ver cómo una multitud de hinchas de Boca transformó Miami en una fiesta azul y oro antes del debut en el Mundial de Clubes. Tanto fue el impacto que decidió expresarlo públicamente en sus redes sociales: “Estaba encantado de ver a los fans de Boca Juniors apoderarse de Miami Beach antes de su apertura de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA hoy. La fiebre del fútbol realmente se ha apoderado de los Estados Unidos de América”.

Últimos partidos de Benfica

Benfica 1 – 3 Sporting | 25 de mayo de 2025 | Copa de Portugal

Sporting Braga 1 – 1 Benfica | 17 de mayo de 2025 | Primeira Liga

Benfica 1 – 1 Sporting | 10 de mayo de 2025 | Primeira Liga

Estoril 1 – 2 Benfica | 3 de mayo de 2025 | Primeira Liga

Benfica 6 – 0 AVS | 27 de abril de 2025 | Primeira Liga

Últimos partidos de Boca

Boca 0 – 1 Independiente | 19 de mayo de 2025 | Cuartos de Final, Torneo Apertura

Boca 0 (4) – (2) 0 Lanús | 10 de mayo de 2025 | Torneo Apertura

Tigre 1 – 1 Boca | 4 de mayo de 2025 | Torneo Apertura

River 2 – 1 Boca Juniors | 27 de abril de 2025 | Torneo Apertura

Boca 2 – 0 Estudiantes | 19 de abril de 2025 | Torneo Apertura

¿Cómo llega Benfica al partido con Boca?

El Benfica, comandado por Bruno Lage, necesita hacer un buen Mundial de Clubes para dejar atrás la decepcionante temporada que tuvieron en Portugal, donde apenas consiguieron dos subcampeonatos: perdieron la final de la Copa de Portugal a manos del Sporting de Lisboa y terminaron como escoltas de la Primeira Liga.

Tras finalizar la campaña sin ningún título en su haber, las Águilas intentarán tener revancha en este certamen. Si bien es cierto que están lejos de ser aspirantes al título, su primer gran objetivo será superar la fase de grupos, por lo que es clave para ellos conseguir un buen resultado ante el Xeneize.

El equipo portugués cuenta con varios argentinos en su plante, incluyendo a dos campeones del mundo: Ángel Di María (quien se sumará a Rosario Central tras su participación en el MdC) y Nicolás Otamendi. Además, también tiene a Gianluca Prestianni entre sus filas, aunque el joven delantero no ha tenido muchos minutos con el club luso.

¿Cómo llega Boca al partido con Benfica?

El Xeneize sabe que está ante el certamen más importante de su año. Después de la prematura eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores, el equipo de La Ribera estuvo todo el semestre disputando únicamente el Torneo Apertura de la Liga Profesional, aunque estaba claro que el gran objetivo de esta primera mitad del año era el Mundial de Clubes.

Boca va con todo en la Copa del Mundo, aunque sabe que no lo tendrá fácil. Y es que comparte zona con una potencia europea como el Bayern Munich, y además con un equipo más que complicado como lo es este Benfica. Ante la importancia de este encuentro ante las Águilas, Miguel Ángel Russo -quien comienza oficialmente su tercer ciclo como DT de club- no arriesgará y dispondrá de un esquema 4-4-2, aunque no podrá contar con varias de sus figuras.

Sin ir más lejos, Edinson Cavani no estará disponible dado que no se encuentra recuperado de su lesión en el gemelo, por lo que recién reaparecerá en el duelo ante los Bávaros. Además, tampoco podrá contar ni con Ayrton Costa (quien viajó tarde a Estados Unidos por un problema con su visa) ni con el recién llegado Marco Pellegrino, quien se incorporó con una molestia muscular.

En qué canal y plataforma se puede ver el Mundial de Clubes 2025

Los partidos del Mundial de Clubes 2025 pueden verse en vivo desde Argentina a través de canales de TV abierta, señales deportivas y plataformas de streaming. A continuación, el detalle de cada opción para seguir el torneo.

DAZN (gratis y online)

DAZN transmite gratis y online todos los partidos del Mundial de Clubes 2025. Está disponible para usuarios registrados en computadoras, celulares y Smart TVs.

DSports / DGO (DirecTV)

DSports transmite en vivo los 63 partidos del Mundial de Clubes 2025, disponibles por TV y también en la app DGO. Además, ofrece contenido extra en redes, radio y plataformas digitales.

Telefe / MiTelefe / YouTube

Telefe transmite 21 partidos del torneo, incluidos los de River, Boca y las fases clave. Se puede ver por TV abierta, MiTelefe y su canal oficial de YouTube.

Disney+ (Pack Premium)

Disney+ transmite 21 partidos del torneo, incluidos los de River, Boca y las instancias decisivas, solo para usuarios con el Pack Premium.

Plataformas gratuitas: ¿cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.