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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó las fechas para las audiencias públicas en el marco de la demanda presentada por la Argentina contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

A través de un comunicado oficial emitido este 20 de octubre en Hamburgo, el organismo detalló los alcances del procedimiento judicial iniciado tras la solicitud formal realizada por el Estado argentino. La controversia se inscribe en la avanzada sobre el megayacimiento petrolífero Sea Lion, un proyecto operado por la empresa Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte, cuya puesta en marcha comercial con el primer flujo de petróleo (first oil) está prevista para la primera mitad de 2028 y contempla picos de producción estimados en torno a los 50.000 a 55.000 barriles diarios.

El proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas.

Qué dice el comunicado

l documento oficial señala que “mediante una orden con fecha 20 de octubre de 2026, el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, fijó los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de recursos de hidrocarburos en el Océano Atlántico Sudoccidental (Argentina c. Reino Unido), Medidas Provisionales”.

A su vez, el texto precisa que “el 13 de octubre de 2026, la Argentina presentó ante el tribunal una solicitud para la prescripción de medidas provisionales en virtud del artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.

Finalmente, el organismo detalla que “la audiencia se llevará a cabo en la sala principal del tribunal y estará abierta al público previa inscripción en la Oficina de Prensa”, al tiempo que confirmó que “todo el debate se transmitirá en vivo a través de su sitio web oficial, donde se publicarán los registros textuales y las grabaciones de cada jornada”.

En paralelo al avance del litigio en el fuero internacional, fuentes diplomáticas indicaron que desde Londres señalaron que acatarán lo que el tribunal decida sobre la controversia, a pesar de que los consorcios privados avanzan con los preparativos de perforación previstos para inicios de 2027 de cara al inicio de extracción proyectado para 2028.

En paralelo al avance del litigio en el fuero internacional, fuentes diplomáticas indicaron que desde Londres señalaron que acatarán lo que el tribunal decida sobre la controversia, a pesar de que los consorcios privados avanzan con los preparativos de perforación previstos para inicios de 2027 de cara al inicio de extracción proyectado para 2028.

Soberanía

Como viene informando La Opinión Austral, el avance británico en la exploración y proyectada explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte elevó de forma significativa la tensión entre Buenos Aires y Londres. La presentación argentina ante el fuero internacional apunta a preservar los recursos naturales y evitar acciones unilaterales que alteren el escenario jurídico e impacto ambiental mientras persista la disputa de soberanía.

Las audiencias públicas del 10 y el 11 de noviembre contarán con transmisión en vivo y la presencia de delegaciones diplomáticas de ambos países. La resolución que adopte el Tribunal del Mar respecto a las medidas provisionales marcará un precedente clave en el diferendo por los recursos energéticos del Atlántico Sur.

Frida María Armas Pfirter, una jurista santafesina que integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Quién es la jurista argentina

La figura de Frida María Armas Pfirter, una jurista santafesina que integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), adquiere relevancia por su trayectoria en la defensa de los intereses marítimos del país.

La magistrada ocupa una de las 21 bancas del organismo, con sede en Hamburgo, Alemania, donde asumió en 2023 y cuyo mandato se extiende hasta 2032. Su experiencia en derecho internacional y, en particular, en cuestiones vinculadas con la plataforma continental constituye uno de los antecedentes centrales de su carrera.

Uno de los principales antecedentes de Armas Pfirter es su trabajo durante más de 25 años al frente de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Desde ese organismo, coordinó al equipo de especialistas encargado de estudiar, documentar y fundamentar la extensión de la plataforma continental argentina.