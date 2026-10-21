Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente argentino Javier Milei volvió a protagonizar un cruce público con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Durante su visita a Madrid de este miércoles 21 de octubre, el mandatario libertario calificó al dirigente socialista de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupción y convocó a los españoles a desplazar al socialismo del poder. La respuesta de Sánchez llegó a través de las redes sociales, donde publicó un mensaje acompañado por la canción “Fanático”, de Lali Espósito.

Las declaraciones de Milei se produjeron durante su participación en una actividad organizada por Nueva Economía Fórum, en el Casino de Madrid. El discurso combinó elogios a la historia de España y a los vínculos entre ambos países con fuertes cuestionamientos al Gobierno socialista, al que responsabilizó por problemas económicos y por las políticas migratorias.

“En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el Presidente argentino.

El mandatario también sostuvo que el liberalismo tenía una responsabilidad política frente al rumbo de España y llamó a sus simpatizantes a actuar en las próximas elecciones. En ese marco, expresó que debían “sacar a los socialistas a patadas”, una frase que volvió a colocar su visita en el centro de la discusión política española.

La respuesta de Sánchez, en cambio, fue indirecta. El presidente del Gobierno compartió en sus cuentas de X e Instagram una publicación con la canción de Lali Espósito y un mensaje que aludió a su viaje hacia la ciudad de Burgos.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió.

La elección de “Fanático” no pasó inadvertida por el contexto de enfrentamiento entre ambos dirigentes. La canción de Lali, lanzada en 2024, fue interpretada públicamente como una alusión a Milei, quien mantiene desde hace años un enfrentamiento con la artista.

Las acusaciones de Milei contra el Gobierno socialista

Durante su exposición en Madrid, Milei amplió sus críticas al Gobierno de Sánchez y a los partidos de izquierda europeos. El mandatario argentino sostuvo que las políticas socialistas provocaron un estancamiento económico y cuestionó su influencia en el desarrollo de España y del continente.

En su discurso, también se refirió a la relación entre las ideas políticas y la situación económica de la Argentina. Según planteó, el país atravesó un prolongado período de decadencia como consecuencia de decisiones que atribuyó al kirchnerismo y a los gobiernos anteriores.

“Las ideas que desorientaron durante tanto tiempo a los argentinos son ideas que hoy están muy de moda en Europa y en Occidente. Todas estas ideas no son otras que las de los enemigos de Occidente, las de quienes quieren hacer de nosotros una civilización muerta. Nos quieren convertir en una civilización de museos a ser visitados y no de nuevos logros a ser conquistados”, afirmó.

Milei también reivindicó el vínculo histórico entre la Argentina y España, aunque diferenció esa relación de su posición frente al actual Gobierno español.

“Los sabemos herederos y beneficiarios de esa gran gesta civilizatoria, y por ese motivo seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho”, expresó.

El Presidente argentino sostuvo que España debía recuperar una orientación política que, desde su perspectiva, favoreciera las ideas liberales. Para reforzar su planteo, utilizó la experiencia argentina como ejemplo y advirtió sobre las consecuencias de permanecer al margen de la política.

“Mi recomendación hoy, desde la experiencia argentina, es que no le den la espalda a la política en Argentina por demasiado tiempo. Los liberales cometimos ese error, nos quedamos al margen, y eso implicó una decadencia de 100 años para nuestra nación y solo estamos comenzando a salir de ella”, señaló.

Luego agregó: “Créanme cuando les digo que luchar contra la decadencia rinde frutos”.

Milei también cuestionó la política migratoria de España

Otro de los ejes de la exposición fue la inmigración. Milei acusó al Gobierno español de promover el ingreso de migrantes por razones electorales y utilizó como referencia lo ocurrido en Ceuta, el enclave español situado en el norte de África.

El mandatario describió la situación como una “invasión” y vinculó las políticas migratorias con los problemas económicos que, según su análisis, atraviesa España.

“El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”, sostuvo durante su intervención.

Sus declaraciones se inscribieron en una exposición más amplia contra los partidos de izquierda europeos, a los que responsabilizó por el estancamiento económico y por decisiones que, desde su perspectiva, comprometen el desarrollo del continente.

El llamado a votar contra los socialistas en las elecciones de España

Las declaraciones de Milei se produjeron en un contexto de campaña electoral en España, con los comicios generales previstos para el 29 de noviembre. La visita del Presidente argentino incluyó actividades con referentes de la derecha y la extrema derecha española, en una señal de respaldo a sectores opositores al Gobierno de Sánchez.

Durante el encuentro, Milei expresó públicamente su afinidad con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular (PP).

Consultado sobre sus vínculos políticos en España, el mandatario afirmó: “Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”.

En las elecciones, cerca de 39 millones de españoles están convocados a votar. Los sondeos mencionados en las informaciones previas a los comicios ubicaban al Partido Popular por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque sin una mayoría absoluta, escenario en el que Vox podría tener un papel decisivo en la conformación de una eventual mayoría parlamentaria.

El respaldo de Milei a las fuerzas opositoras y su llamado a desplazar a los socialistas del poder introdujeron un componente internacional en la campaña. Sus expresiones generaron cuestionamientos desde el oficialismo español, que reclamó respeto institucional hacia el jefe del Gobierno.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió respeto hacia Sánchez durante una rueda de prensa, luego de las declaraciones del Presidente argentino.

Por su parte, el PSOE respondió con gestos públicos durante la visita. En la fachada de su sede de la calle Ferraz, en Madrid, el partido desplegó un lienzo con un mensaje dirigido al mandatario argentino: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”.

Además, Sánchez modificó su fotografía de perfil en X para incluir la frase “Zurdos y orgullosos”, sobre un fondo rojo. Estas acciones se sumaron a la respuesta musical con la que el mandatario español evitó entrar en un intercambio directo de declaraciones con Milei.

Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Milei y Sánchez

El cruce de este miércoles se suma a una serie de desencuentros entre ambos mandatarios desde la llegada de Milei a la Presidencia argentina, a fines de 2023. Las diferencias ideológicas derivaron en episodios de tensión política y diplomática, con cuestionamientos públicos de ambos espacios y dificultades para establecer un vínculo institucional entre los dos gobiernos.

Uno de los momentos más conflictivos ocurrió en mayo de 2024, cuando Milei viajó a Madrid para participar de un acto organizado por Vox. En aquella ocasión, el mandatario argentino calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, quien era objeto de una investigación judicial por presunto tráfico de influencias.

Las declaraciones provocaron una crisis diplomática. El Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y reclamó explicaciones por los dichos del Presidente argentino. Meses después, España nombró un nuevo embajador en la Argentina.

Sánchez cuestionó entonces que Milei no hubiera estado “a la altura” de las relaciones entre ambos países. Desde aquel episodio, los dos dirigentes continuaron intercambiando críticas públicas, sin concretar una reunión bilateral.

La nueva visita del Presidente argentino a España volvió a poner de manifiesto esa distancia. Aunque Milei destacó la importancia histórica de la relación entre ambos países, sus ataques al jefe del Gobierno español y su respaldo a los dirigentes opositores marcaron el tono político de su agenda.

Por qué Milei no se reunió con el rey Felipe VI

Durante su estadía en Madrid, Milei tenía previsto mantener encuentros con representantes de Vox y con Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no se concretó una reunión con el rey Felipe VI, una posibilidad sobre la que se habían conocido versiones durante los preparativos del viaje.

El mandatario argentino atribuyó la ausencia de un encuentro con el monarca a problemas de agenda. No obstante, fuentes de la Casa Real española citadas por la agencia EFE señalaron que la reunión nunca llegó a concretarse.

De acuerdo con esas fuentes, el interés argentino por mantener un encuentro con Felipe VI fue transmitido de manera informal a la Casa Real. La respuesta se encuadró en el protocolo habitual para las visitas de jefes de Estado: una reunión con el rey debe estar acompañada por un encuentro con el presidente del Gobierno.

La condición resulta relevante en el caso de Milei, ya que desde que asumió la Presidencia en 2023 realizó varios viajes a España sin reunirse con Sánchez.

La ausencia de un encuentro entre ambos mandatarios volvió a evidenciar las dificultades para normalizar el vínculo político entre Buenos Aires y Madrid. A pesar de los contactos diplomáticos y del reconocimiento de los lazos históricos entre ambos países, la relación continúa atravesada por diferencias ideológicas y episodios de confrontación pública.

La canción de Lali, otro símbolo de la disputa política

La respuesta de Sánchez con “Fanático” incorporó a la cantante argentina Lali Espósito a un nuevo episodio de la disputa entre el mandatario español y Milei. La publicación no incluyó una contestación directa a los insultos del Presidente argentino, pero la elección del tema fue interpretada en el contexto del enfrentamiento que el libertario mantiene con la artista.

La relación entre Milei y Lali se deterioró públicamente durante 2024, cuando el entonces presidente electo y luego jefe de Estado cuestionó a la cantante por sus críticas y por su participación en espectáculos financiados con recursos públicos. La artista respondió a través de declaraciones públicas y de su producción musical.

“Fanático” se convirtió en una de las expresiones culturales asociadas a esa controversia. Por eso, la decisión de Sánchez de compartirla tras ser llamado “impresentable dictador” fue leída como una respuesta política que apeló a un símbolo reconocible de la discusión pública argentina.

El episodio volvió a mostrar cómo las diferencias entre Milei y Sánchez exceden la relación bilateral y se proyectan sobre los debates políticos internos de ambos países. Mientras el Presidente argentino utilizó su visita para respaldar a los sectores de derecha españoles y cuestionar al socialismo, el jefe del Gobierno respondió con un mensaje en redes que evitó profundizar el intercambio verbal.

La tensión quedó expuesta en Madrid, durante una jornada en la que los cuestionamientos personales, la campaña electoral española y los cruces ideológicos volvieron a ocupar el centro de la escena.